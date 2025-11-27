Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuruları alınan Kırşehir Akpınar 4. Etap 100 Konut ve 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi Projesi için süreç tamamlandı. Projede; Orta Gelir Konut Grubu (OGG) 2+1 tipinde 64 konut, Orta Gelir Konut Grubu (OGG) 3+1 tipinde 36 konut olmak üzere toplam 100 konut hak sahiplerine sunuldu. Başvuruları geçerli olan tüm adaylar arasından 100 hak sahibi için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Kırşehir Akpınar kura çekilişi sonuçları ve hak sahipleri listesi.

