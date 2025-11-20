TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla vatandaşlara sunulacak. Adana’da 12 bin 400 konutun inşa edileceği projede, ilçelere göre konut dağılımı da netleşti. Peki Adana’da TOKİ peşinatı ne kadar olacak, 55, 65 ve 80 metrekare TOKİ evleri ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Adana'da 12 bin 400 konutun inşa edileceği projede, konut fiyatları ile ilçelere göre konut dağılımı da netleşti.

Adana'da 55 metrekare TOKİ evleri ne kadar olacak? Adana'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Adana'da 65 metrekare TOKİ evleri ne kadar olacak? Adana'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Adana'da 80 metrekare TOKİ evleri ne kadar olacak? Adana'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Adana TOKİ konutları peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak? TOKİ peşinat ödemeleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra yapılacak. Hak sahipleri için ödeme planı belirlendikten sonra, belirtilen tarihler arasında peşinat yatırılması gerekecek. Adana TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Adana'da TOKİ konutları nerede ve hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Adana'da konutlar, Çukurova, Sarıçam, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerine yapılacak.

