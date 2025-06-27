Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar için Türkiye'de YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sistemi kapsamında hem ön lisans (2 yıllık) hem de lisans (4 yıllık) programlar sunulmaktadır. TYT (Temel Yeterlilik Testi), 2 yıllık ön lisans bölümleri için temel sınav niteliğindeyken; 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ayrıca AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumuna da katılması gerekmektedir. TYT puanıyla tercih edilebilen 2 yıllık bölümler arasında Adalet, Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Elektrik, Grafik Tasarımı ve İlk ve Acil Yardım gibi birçok program yer almaktadır. AYT puanıyla tercih edilen 4 yıllık lisans bölümleri ise daha geniş bir yelpazeye sahiptir ve Hukuk, Mühendislikler, Tıp, Psikoloji, İktisat, Mimarlık ve Öğretmenlik gibi alanları kapsamaktadır. Her iki program türü de farklı yetkinlikler kazandırırken, öğrencilerin ilgi ve kariyer hedeflerine uygun tercihler yapmaları önem taşır. İşte 2 ve 4 yıllık üniversiteler, TYT ve AYT bölümleri.