YKS maratonu sona erdi, şimdi tüm gözler YKS sonuç takvimi ve üniversite tercih sürecinde. TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık ön lisans programları ile AYT puanıyla girilen 4 yıllık lisans bölümleri, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli seçenekler sunuyor. Eğitim hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen tüm adaylar için sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih rehberleri büyük önem taşıyacak. Peki TYT ile alan 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2025 belli oldu mu, YKS TYT ve AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? İşte 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması.
Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar için Türkiye'de YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sistemi kapsamında hem ön lisans (2 yıllık) hem de lisans (4 yıllık) programlar sunulmaktadır. TYT (Temel Yeterlilik Testi), 2 yıllık ön lisans bölümleri için temel sınav niteliğindeyken; 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ayrıca AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumuna da katılması gerekmektedir. TYT puanıyla tercih edilebilen 2 yıllık bölümler arasında Adalet, Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Elektrik, Grafik Tasarımı ve İlk ve Acil Yardım gibi birçok program yer almaktadır. AYT puanıyla tercih edilen 4 yıllık lisans bölümleri ise daha geniş bir yelpazeye sahiptir ve Hukuk, Mühendislikler, Tıp, Psikoloji, İktisat, Mimarlık ve Öğretmenlik gibi alanları kapsamaktadır. Her iki program türü de farklı yetkinlikler kazandırırken, öğrencilerin ilgi ve kariyer hedeflerine uygun tercihler yapmaları önem taşır. İşte 2 ve 4 yıllık üniversiteler, TYT ve AYT bölümleri.
2 Yıllık Üniversite Bölümleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Adalet (2 Yıllık) (TYT)
Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) (TYT)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Anestezi (2 Yıllık) (TYT)
Arıcılık (2 Yıllık) (TYT)
Aşçılık (2 Yıllık) (TYT)
Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık) (TYT)
Atık Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) (TYT)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık) (TYT)
Bağcılık (2 Yıllık) (TYT)
Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Bahçe Tarımı (2 Yıllık) (TYT)
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) (TYT)
Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık) (TYT)
Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Bilgi Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık) (TYT)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık) (TYT)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) (TYT)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) (TYT)
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık) (TYT)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık) (TYT)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) (TYT)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık) (TYT)
Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık) (TYT)
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) (TYT)
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık) (TYT)
Deniz Brokerliği (2 Yıllık) (TYT)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık) (TYT)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Deri Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık) (TYT)
Dış Ticaret (2 Yıllık) (TYT)
Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık) (TYT)
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Diyaliz (2 Yıllık) (TYT)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Döküm (2 Yıllık) (TYT)
E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık) (TYT)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Elektrik (2 Yıllık) (TYT)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) (TYT)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık) (TYT)
Emlak Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık) (TYT)
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık) (TYT)
Enerji Tesisleri İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) (TYT)
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (2 Yıllık) (TYT)
Eser Koruma (2 Yıllık) (TYT)
Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Ev İdaresi (2 Yıllık) (TYT)
Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) (TYT)
Fındık Eksperliği (2 Yıllık) (TYT)
Fidan Yetiştiriciliği (2 Yıllık) (TYT)
Fizyoterapi (2 Yıllık) (TYT)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) (TYT)
Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık) (TYT)
Gemi İnşaatı (2 Yıllık) (TYT)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Geoteknik (2 Yıllık) (TYT)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) (TYT)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Grafik Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık) (TYT)
Harita ve Kadastro (2 Yıllık) (TYT)
Hasta Bakımı (2 Yıllık) (TYT)
Hava Lojistiği (2 Yıllık) (TYT)
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık) (TYT)
İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
İkram Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
İlahiyat (2 Yıllık) (SOZ)
İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) (TYT)
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık) (TYT)
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık) (TYT)
İslami İlimler (2 Yıllık) (SOZ)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık) (TYT)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık) (TYT)
İşletme Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı (2 Yıllık) (TYT)
Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Kooperatifçilik (2 Yıllık) (TYT)
Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık) (TYT)
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık) (TYT)
Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) (TYT)
Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Lojistik (2 Yıllık) (TYT)
Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Makine (2 Yıllık) (TYT)
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) (TYT)
Mantarcılık (2 Yıllık) (TYT)
Marina ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Marka İletişimi (2 Yıllık) (TYT)
Mekatronik (2 Yıllık) (TYT)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (2 Yıllık) (TYT)
Mermer Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Metalurji (2 Yıllık) (TYT)
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Mimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) (TYT)
Mimari Restorasyon (2 Yıllık) (TYT)
Mobil Teknolojileri (2 Yıllık) (TYT)
Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık) (TYT)
Moda Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Moda Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) (TYT)
Nüfus ve Vatandaşlık (2 Yıllık) (TYT)
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık) (TYT)
Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık) (TYT)
Odyometri (2 Yıllık) (TYT)
Optisyenlik (2 Yıllık) (TYT)
Organik Tarım (2 Yıllık) (TYT)
Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) (TYT)
Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık) (TYT)
Otobüs Kaptanlığı (2 Yıllık) (TYT)
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri (2 Yıllık) (TYT)
Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık) (TYT)
Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) (TYT)
Pastacılık ve Ekmekçilik (2 Yıllık) (TYT)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) (TYT)
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) (TYT)
Podoloji (2 Yıllık) (TYT)
Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Posta Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) (TYT)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Radyoterapi (2 Yıllık) (TYT)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık) (TYT)
Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık) (TYT)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Reklamcılık (2 Yıllık) (TYT)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık) (TYT)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Sahne Işık ve Ses Teknolojileri (2 Yıllık) (TYT)
Sahne ve Dekor Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Seracılık (2 Yıllık) (TYT)
Seramik ve Cam Tasarımı (2 Yıllık) (TYT)
Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık) (TYT)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) (TYT)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) (TYT)
Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) (TYT)
Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) (TYT)
Sosyal Medya Yöneticiliği (2 Yıllık) (TYT)
Spor Yönetimi (2 Yıllık) (TYT)
Su Altı Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Sulama Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık) (TYT)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Şarap Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Tahribatsız Muayene (2 Yıllık) (TYT)
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) (TYT)
Tarım Makineleri (2 Yıllık) (TYT)
Tarım Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Tarımsal İşletmecilik (2 Yıllık) (TYT)
Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Tekstil ve Halı Makineleri (2 Yıllık) (TYT)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) (TYT)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) (TYT)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) (TYT)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık) (TYT)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık) (TYT)
Tohumculuk Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Turist Rehberliği (2 Yıllık) (TYT)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık) (TYT)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık) (TYT)
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık) (TYT)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) (TYT)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) (TYT)
Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) (TYT)
Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) (TYT)
Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) (TYT)
Yapı Denetimi (2 Yıllık) (TYT)
Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) (TYT)
Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) (TYT)
Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) (TYT)
Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) (TYT)
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) (TYT)
4 Yıllık Üniversite Bölümleri
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) (SAY)
Adli Bilimler (4 Yıllık) (SAY)
Adli Bilişim Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Aile ve Tüketici Bilimleri (4 Yıllık) (EA)
Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
Alman Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) (DİL)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Antrenörlük Eğitimi (4 Yıllık) (EA)
Antropoloji (4 Yıllık) (EA)
Arap Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Arapça Öğretmenliği (4 Yıllık) (DİL)
Arkeoloji (4 Yıllık) (EA)
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SOZ)
Arnavut Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi (4 Yıllık) (EA)
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)
Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) (SAY)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Bankacılık (4 Yıllık) (EA)
Bankacılık ve Finans (4 Yıllık) (EA)
Bankacılık ve Sigortacılık (4 Yıllık) (TYT)
Basım Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SOZ)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA)
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (SAY)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY)
Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (SAY)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
Bilim Tarihi (4 Yıllık) (EA)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Bitki Koruma (4 Yıllık) (SAY)
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Biyokimya (4 Yıllık) (TYT)
Biyoloji (4 Yıllık) (SAY)
Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY)
Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
Boşnak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Bulgar Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Cevher Hazırlama Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Coğrafya (4 Yıllık) (SOZ)
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SOZ)
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) (EA)
Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SOZ)
Çeviribilimi (4 Yıllık) (DİL)
Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Çin Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Çince Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SOZ)
Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (TYT)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Deri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (SAY)
Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (SAY)
Dilbilimi (4 Yıllık) (DİL)
Diş Hekimliği (4 Yıllık) (SAY)
Ebelik (4 Yıllık) (SAY)
Eczacılık (4 Yıllık) (SAY)
Egzersiz ve Spor Bilimleri (4 Yıllık) (EA)
Ekonometri (4 Yıllık) (EA)
Ekonomi (4 Yıllık) (EA)
Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (EA)
El Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)
Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (SAY)
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Enerji Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Ergoterapi (4 Yıllık) (SAY)
Ermeni Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (DİL)
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Fars Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Farsça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Felsefe (4 Yıllık) (EA)
Felsefe Grubu Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SOZ)
Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)
Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (EA)
Fizik (4 Yıllık) (SAY)
Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (SAY)
Fotoğraf (4 Yıllık) (SOZ)
Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SOZ)
Fotonik (4 Yıllık) (SAY)
Fransız Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) (DİL)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Gazetecilik (4 Yıllık) (SOZ)
Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Gemi ve Yat Tasarımı (4 Yıllık) (SAY)
Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY)
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (4 Yıllık) (SAY)
Geomatik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Gerontoloji (4 Yıllık) (SAY)
Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Girişimcilik (4 Yıllık) (EA)
Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ)
Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SOZ)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ)
Grafik (4 Yıllık) (EA)
Grafik Sanatlar (4 Yıllık) (EA)
Grafik Tasarımı (4 Yıllık) (TYT)
Gümrük İşletme (4 Yıllık) (EA)
Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)
Halkbilimi (4 Yıllık) (SOZ)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SOZ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (TYT)
Harita Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (SAY)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Hemşirelik (4 Yıllık) (SAY)
Hidrojeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Hindoloji (4 Yıllık) (DİL)
Hititoloji (4 Yıllık) (DİL)
Hukuk (4 Yıllık) (EA)
Hungaroloji (4 Yıllık) (DİL)
İbrani Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (DİL)
İç Mimarlık (4 Yıllık) (SAY)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) (EA)
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (4 Yıllık) (EA)
İktisadi ve İdari Programlar (4 Yıllık) (EA)
İktisat (4 Yıllık) (EA)
İlahiyat (4 Yıllık) (SOZ)
İletişim (4 Yıllık) (SOZ)
İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ)
İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)
İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)
İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
İmalat Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
İngiliz Dilbilimi (4 Yıllık) (DİL)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (DİL)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) (DİL)
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık) (TYT)
İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ)
İslam İktisadı ve Finans (4 Yıllık) (EA)
İslami İlimler (4 Yıllık) (SOZ)
İspanyol Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
İstatistik (4 Yıllık) (SAY)
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) (TYT)
İşletme (4 Yıllık) (EA)
İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
İtalyan Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Japon Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Japonca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Japonca Öğretmenliği (4 Yıllık) (DİL)
Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (4 Yıllık) (SAY)
Karşılaştırmalı Edebiyat (4 Yıllık) (DİL)
Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) (SAY)
Kimya (4 Yıllık) (SAY)
Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Klasik Arkeoloji (4 Yıllık) (EA)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Kore Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (4 Yıllık) (EA)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) (EA)
Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ)
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (EA)
Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)
Latin Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Leh Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Lojistik Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Maden Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Maliye (4 Yıllık) (EA)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Matematik (4 Yıllık) (SAY)
Matematik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SOZ)
Medya ve İletişim (4 Yıllık) (TYT)
Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Mimarlık (4 Yıllık) (SAY)
Moda Tasarımı (4 Yıllık) (TYT)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (SAY)
Moleküler Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Mühendislik Programları (4 Yıllık) (SAY)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (4 Yıllık) (SAY)
Mütercim-Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Müzecilik (4 Yıllık) (EA)
Nanobilim ve Nanoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Nükleer Enerji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Odyoloji (4 Yıllık) (SAY)
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Optik ve Akustik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Organik Tarım İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA)
Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Orman Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Ortez ve Protez (4 Yıllık) (SAY)
Otel Yöneticiliği (4 Yıllık) (EA)
Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Pazarlama (4 Yıllık) (TYT)
Perfüzyon (4 Yıllık) (SAY)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) (SAY)
Pilotaj (4 Yıllık) (SAY)
Polimer Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Politika ve Ekonomi (4 Yıllık) (EA)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık) (EA)
Psikoloji (4 Yıllık) (EA)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (4 Yıllık) (EA)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA)
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SOZ)
Raylı Sistemler Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) (EA)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SOZ)
Reklamcılık (4 Yıllık) (TYT)
Rekreasyon (4 Yıllık) (EA)
Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)
Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (DİL)
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (DİL)
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (DİL)
Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SOZ)
Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (4 Yıllık) (EA)
Sermaye Piyasası (4 Yıllık) (EA)
Seyahat İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (4 Yıllık) (EA)
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (4 Yıllık) (EA)
Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SOZ)
Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SOZ)
Sinoloji (4 Yıllık) (DİL)
Siyasal Bilimler (4 Yıllık) (EA)
Siyaset Bilimi (4 Yıllık) (EA)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (EA)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (EA)
Sosyoloji (4 Yıllık) (EA)
Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) (EA)
Su Bilimleri ve Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Sümeroloji (4 Yıllık) (SOZ)
Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)
Süt Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY)
Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) (SAY)
Takı Tasarımı (4 Yıllık) (EA)
Tapu Kadastro (4 Yıllık) (EA)
Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) (EA)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA)
Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
Tarımsal Genetik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) (SAY)
Tarih (4 Yıllık) (SOZ)
Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Tarih Öncesi Arkeolojisi (4 Yıllık) (EA)
Tarla Bitkileri (4 Yıllık) (TYT)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Tekstil Tasarımı (4 Yıllık) (EA)
Tekstil ve Moda Tasarımı (4 Yıllık) (EA)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SOZ)
Tıp (4 Yıllık) (SAY)
Tıp Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SOZ)
Tohum Bilimi ve Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) (SAY)
Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA)
Turizm Rehberliği (4 Yıllık) (DİL)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (4 Yıllık) (TYT)
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Türk Halkbilimi (4 Yıllık) (SOZ)
Türk İslam Arkeolojisi (4 Yıllık) (EA)
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)
Türkoloji (4 Yıllık) (SOZ)
Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) (SAY)
Uçak Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (SAY)
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) (SAY)
Uçak Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Ukrayna Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Uluslararası Ekonomi (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Finans (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Girişimcilik (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası İşletme Yönetimi (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve Finans (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) (EA)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) (EA)
Urdu Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Uzay ve Uydu Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Veterinerlik (4 Yıllık) (SAY)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (4 Yıllık) (SAY)
Yapay Zeka Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Yazılım Geliştirme (4 Yıllık) (SAY)
Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
Yeni Medya (4 Yıllık) (SOZ)
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SOZ)
Yerel Yönetimler (4 Yıllık) (TYT)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA)
Yönetim Bilimleri Programları (4 Yıllık) (EA)
Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (EA)
Yunan Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (DİL)
Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)
Ziraat Mühendisliği Programları (4 Yıllık) (SAY)
Zootekni (4 Yıllık) (SAY)