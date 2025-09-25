YÜKSEKÖĞRENİM BURS TARİHLERİ HENÜZ NET DEĞİL

Ön lisans ve lisans öğrencilerini ilgilendiren yükseköğrenim bursları için ise tarihler henüz kesinleşmedi. VGM yetkilileri, başvuru takviminin 2025 yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek yerleştirme tarihlerine göre şekilleneceğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 21-31 Ekim arasında alınmıştı, bu nedenle benzer bir takvimin bu yıl da uygulanması bekleniyor. Tarihler netleştiğinde, resmi sitede duyurulacak. Yükseköğrenim bursu alacak öğrencilere ise 8 ay boyunca aylık 3.000 TL destek sağlanacak.