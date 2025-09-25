Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim yılı burs takvimi açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği burs başvuruları için tarihler netleşti. Peki, VGM bursu bu yıl ne kadar ödenecek? 2025-2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri haberimizde.
Türkiye'de binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs başvuru tarihleri kısmen netleşti. Bu süreçte adayların resmi VGM sitesini takip etmeleri öneriliyor.
VGM bursu bu yıl ne kadar ödenecek?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM burs başvuruları başladı mı?
VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS TARİHLERİ HENÜZ NET DEĞİL
Ön lisans ve lisans öğrencilerini ilgilendiren yükseköğrenim bursları için ise tarihler henüz kesinleşmedi. VGM yetkilileri, başvuru takviminin 2025 yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek yerleştirme tarihlerine göre şekilleneceğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 21-31 Ekim arasında alınmıştı, bu nedenle benzer bir takvimin bu yıl da uygulanması bekleniyor. Tarihler netleştiğinde, resmi sitede duyurulacak. Yükseköğrenim bursu alacak öğrencilere ise 8 ay boyunca aylık 3.000 TL destek sağlanacak.
VGM BURS BAŞVURU EKRANI
VGM burs başvuru işlemleri; Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak gerçekleştiriliyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM) BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN