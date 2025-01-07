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Vivo X200 Pro şık tasarımı ve 200MP ZEISS APO kamera ile Türkiye’de satışa sunulacak

Vivo X200 Pro şık tasarımı ve 200MP ZEISS APO kamera ile Türkiye’de satışa sunulacak

16:287/01/2025, Salı
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<p>Vivo X200 Pro fiyatı ve özellikleri</p>
Vivo X200 Pro fiyatı ve özellikleri

Vivo, geçtiğimiz günlerde piyasaya sunduğu X200 Pro modeli için ilk sistem güncellemesini yayınlanmıştı. ZEISS 200MP APO telefoto kamerasına sahip Vivo X200 Pro, 20 Ocak itibarıyla tüm satış kanallarında tüketiciler tarafından satın alınabilecek. İşte Vivo X200 Pro fiyatı ve özelliklerine ilişkin detaylar.

Vivo X200 Pro, yüksek performansı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon. Pek çok kullanıcı, bu modelin Türkiye'deki satış tarihini merak ediyor. Peki Vivo X200 Pro Türkiye Satışı Ne Zaman? İşte Vivo X200 Pro teknik özelliklerine ilişkin bilgiler.

Vivo X200 Pro Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Vivo X200 Pro’nun Titanyum Grisi 16+512 GB modelinin 10 Ocak’ta myvivoshop.com üzerinden satışa sunulacağı açıklandı.

Vivo X200 Pro özellikleri

Ekran ve Tasarım:

6.78 inç LTPO AMOLED ekran

1260 x 2800 piksel resimler

120 Hz yenileme hızı

HDR10+ ve Dolby Vision desteği

Maksimum 4500 nit parlaklık

Performans

MediaTek Dimensity 9400 işlemci

12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri

256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri

Vivo X200 Pro kamera özellikleri

50 MP ana kamera (f/1.6, OIS)

200 MP periskop telefoto kamera (f/2,7, OIS, 3,7x optik yakınlaştırma)

50 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.0)

32 MP ön kamera (f/2.0)

Vivo X200 Pro Batarya ve Şarj Cihazı:

6000 mAh batarya kapasitesi

90W kablolu hızlı şarj

30W kablosuz şarj

Tersine şarj desteği

IP69 su ve toz direnci

Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucusu

Android 15 tabanlı OriginOS 5 işletim sistemi

Vivo X200 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Vivo X200 Pro'nun Türkiye'deki resmi satış fiyatı henüz netleşmemiştir. Ancak, cihazın bazı ithalatçı garantili platformlarda satışa sunulan ürün fiyat aralığı yaklaşık olarak 31.000 TL ile 53.000 TL arasında yer alıyor.

Resmi distribütör piyasaya sunulduğunda, fiyatının Avrupa fiyatına yakın bir düzeyde olması mevcuttur. Vivo X200 Pro, Avrupa'da 1.299 € başlangıç ​​fiyatına sahip, bu da güncel kur ile yaklaşık 47.000 TL civarına denk geliyor.

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Vivo X200 Pro şık tasarımı ve 200MP ZEISS APO kamera ile Türkiye’de satışa sunulacak