Vivo X200 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Vivo X200 Pro'nun Türkiye'deki resmi satış fiyatı henüz netleşmemiştir. Ancak, cihazın bazı ithalatçı garantili platformlarda satışa sunulan ürün fiyat aralığı yaklaşık olarak 31.000 TL ile 53.000 TL arasında yer alıyor.

Resmi distribütör piyasaya sunulduğunda, fiyatının Avrupa fiyatına yakın bir düzeyde olması mevcuttur. Vivo X200 Pro, Avrupa'da 1.299 € başlangıç ​​fiyatına sahip, bu da güncel kur ile yaklaşık 47.000 TL civarına denk geliyor.