Vivo, geçtiğimiz günlerde piyasaya sunduğu X200 Pro modeli için ilk sistem güncellemesini yayınlanmıştı. ZEISS 200MP APO telefoto kamerasına sahip Vivo X200 Pro, 20 Ocak itibarıyla tüm satış kanallarında tüketiciler tarafından satın alınabilecek. İşte Vivo X200 Pro fiyatı ve özelliklerine ilişkin detaylar.
Vivo X200 Pro, yüksek performansı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon. Pek çok kullanıcı, bu modelin Türkiye'deki satış tarihini merak ediyor. Peki Vivo X200 Pro Türkiye Satışı Ne Zaman? İşte Vivo X200 Pro teknik özelliklerine ilişkin bilgiler.
Vivo X200 Pro Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?
Vivo X200 Pro’nun Titanyum Grisi 16+512 GB modelinin 10 Ocak’ta myvivoshop.com üzerinden satışa sunulacağı açıklandı.
Vivo X200 Pro özellikleri
Ekran ve Tasarım:
6.78 inç LTPO AMOLED ekran
1260 x 2800 piksel resimler
120 Hz yenileme hızı
HDR10+ ve Dolby Vision desteği
Maksimum 4500 nit parlaklık
Performans
MediaTek Dimensity 9400 işlemci
12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri
256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri
Vivo X200 Pro kamera özellikleri
50 MP ana kamera (f/1.6, OIS)
200 MP periskop telefoto kamera (f/2,7, OIS, 3,7x optik yakınlaştırma)
50 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.0)
32 MP ön kamera (f/2.0)
Vivo X200 Pro Batarya ve Şarj Cihazı:
6000 mAh batarya kapasitesi
90W kablolu hızlı şarj
30W kablosuz şarj
Tersine şarj desteği
IP69 su ve toz direnci
Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucusu
Android 15 tabanlı OriginOS 5 işletim sistemi
Vivo X200 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?
Vivo X200 Pro'nun Türkiye'deki resmi satış fiyatı henüz netleşmemiştir. Ancak, cihazın bazı ithalatçı garantili platformlarda satışa sunulan ürün fiyat aralığı yaklaşık olarak 31.000 TL ile 53.000 TL arasında yer alıyor.
Resmi distribütör piyasaya sunulduğunda, fiyatının Avrupa fiyatına yakın bir düzeyde olması mevcuttur. Vivo X200 Pro, Avrupa'da 1.299 € başlangıç fiyatına sahip, bu da güncel kur ile yaklaşık 47.000 TL civarına denk geliyor.