Mart ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edilirken, konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Peki yaşlı maaşı, dul yetim aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar? İşte detaylar.
65 yaş ve engelli maaşları belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Engelli ve yaşlı aylığı yattı mı sorusu gelen açıklama ile yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
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EVDE BAKIM YARDIMI, 65 YAŞ MAAŞI, ENGELLİ AYLIĞI YENİ ZAMLI TUTAR NE KADAR OLDU?
Yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı ve engelli maaşı, 2025 Ocak itibarıyla zamlandı. Emekli ve memur maaşı, 2025 Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Bu artışla beraber birçok kalemde de artış meydana geldi. Yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de 7 bin 94 liraya yükseltildi.
Bakan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi." bilgisini verdi.
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseltildiğini bildiren Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını ifade etti.