Yavuz Bülent Bakiler kimdir?

13:3928/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi. Aslen Azerbaycan Türkü olan Yavuz Bülent Bâkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ ilçesinden Sivas'a göçmüş bir ailede doğdu. Yavuz Bülent Bakiler’in asıl mesleği avukatlık olmakla birlikte o, gazeteci, radyo ve televizyon programcısı, tenkitçi, seyyah olarak da tanınmıştır. Bunların yanı sıra iyi bir bürokrat olan Bâkiler, Sivas Milletvekilliği ve Kültür Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. İşte Yavuz Bülent Bakiler’in hayatı, biyografisi ve eserleri.

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas’ta doğdu. Aslen Azerbaycan Türkü olan Yavuz Bülent Bâkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ ilçesinden Sivas'a göçmüş bir ailede doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalıştı.

TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969-75 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi.

 1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği yaptıktan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştıktan sonra, 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Eylül Darbesi'nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992'ye kadar bu bakanlıktaki hizmetini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında emekli oldu.

Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. İsmi, Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 24 Mart 2013 tarihinde Türkiye gazetesindeki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Yavuz Bülent Bakiler’in eserleri

Yavuz Bülent Bakiler’in Şiir kitapları

Yalnızlık, (1962)

Duvak, (1971)

Seninle, (1986)

Harman, (2003)

Bir Gün Baksam ki Gelmişsin

Gözlerin İstanbul oluyor birden


Gezi notları

Üsküp’ten Kosova’ya (1979)

Türkistan Türkistan (1986)

İncelemeleri

Şiirimizde Ana (1976)

Tabuları Yıkmak

Sivas'a Şiir (1973)

Âşık Veysel (1986)

Elçibey

Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990)

Sözün Doğrusu 1-2 (2002)

Sevgi Mektupları

Gidenlerin Ardından

Arif Nihat Asya İhtişamı


Anıları

Unutamadıklarım

Gönlümdekiler ve Ötekiler

Hatırladıklarım

