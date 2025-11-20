"5 HANELİ RAKAMLAR DA GÖRÜLEBİLİR"

Dolayısıyla orada da bir sürpriz yaşanmazsa 2026 yılında bu sefer 2026 yılında 5 haneli rakamlar da görülebilir. Eğer 2025 yılındaki sürprizler yaşanırsa... Bilmiyoruz yani o süreci daha çok var. Ama altın dünyada güvenli liman olma özelini tekrar takip edecek. Ama işte altın biriktiremiyoruz, fiyatları çok yükseldi diyen vatandaşlarımıza ne diyoruz? Gümüş var. Gümüşün gram fiyatı 68 TL seviyesinde. Ben 120 lira ve üzerini bekliyorum 2026 yılında gümüşün gram fiyatında. Altının gram fiyatı 5 haneli görme olasılığı varsa gümüşün gram fiyatında 3 haneli rakamı görme olasılığı güçlü. Ons tarafta da 75 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum.