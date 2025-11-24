Yeni Şafak
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi

11:5924/11/2025, Pazartesi
Gediz elektrik kesintisi sorgulama
Gediz elektrik kesintisi sorgulama

İzmir'de Gediz Elektrik, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. GDZ Elektrik bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Karabağlar başta olmak üzere bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 24 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İzmir elektrik tedarik şirketlerinden “
Gediz
” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini İzmirli vatandaşlarla paylaşıyor. İzmir’de yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (DGZ) kesintilerle ilgili bilgiler geldi. İşte 24 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

  • Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Hizmetleri, günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. 13:30 - 16:30
  • BAYRAKLI / İZMİR
  • Manavkuyu
  • 10:00 - 16:00
  • BERGAMA / İZMİR
  • Bozyerler
  • Zeytindağ
  • 13:30 - 16:30
  • BORNOVA / İZMİR
  • Kazımdirik
  • 10:00 - 16:00
  • BUCA / İZMİR
  • Efeler
  • 09:00 - 15:00
  • ÇEŞME / İZMİR
  • Alaçatı
  • 09:00 - 15:00
  • ÇİĞLİ / İZMİR
  • Balatçık
  • 09:00 - 17:00
  • FOÇA / İZMİR
  • Mustafa Kemal Atatürk
  • 10:00 - 16:00
  • KARABAĞLAR / İZMİR
  • Abdi İpekçi
  • İhsan Alyanak
  • 10:00 - 14:00
  • KARŞIYAKA / İZMİR
  • Bahariye
  • Bahriye Üçok
  • 11:00 - 13:00
  • KONAK / İZMİR
  • Mimar Sinan
