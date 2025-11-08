BU KIŞ HAVALAR NASIL OLACAK?





Bu kış havaların nasıl olacağını değerlendiren Şen şunları kaydetti: "Sibirya üzerindeki yüksek basınç bölgesindeki hareketlilik, kutuplardaki polar vorteksin (kutup girdabı) biraz zayıflayacağını gösteriyor. Bu zayıflık, soğuk havanın güney enlemlere doğru inebileceğine işaret ediyor. Henüz bu durum tam netleşmedi, ancak bu ayın verilerine bakarak daha kesin tahminler yapabileceğiz. Kaba bir tahminde bulunmak gerekirse, kış ayları normal bir seyirde geçecek gibi görünüyor. Kar yağışı ve soğukla birlikte, hatta bahara doğru sarkan bir kış bekleniyor. Kuzey enlemlerde, özellikle 40 derece enlemlerindeki ülkelerde bu durum daha belirgin olabilir.

Dolasıyla bu kış sıcak geçecek veya çok soğuk geçecek donacağız laflarına pek inanmayın normal bir kış geçireceğiz."



