Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer aldı. Yer yer sağanak yağışlar etkili olurken kar soğuğu ise yavaştan hissedilmeye başlandı. Kar yağışı ne zaman başlıyor 2025? Yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Havaların da soğumasıyla Meteoroloji yetkilileri kar uyarısı yaptı. İstanbul kar ne zaman yağacak?
Barajları sevindirecek, hava sıcaklıklarını ise hızla düşürecek büyük bir soğuk hava dalgası bekleniyor. İstanbul, Trakya ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, yılın ilk kar yağışı açıklama geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar düşerken, barajlardaki kritik seviyeler için beklenen kritik kış senaryosu başlıyor! Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman olacak?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Pastırma sıcakları Kasım ayının ilk haftası ve ilk 10 gününde olur. O da devam ediyor. Çünkü baktığımız zaman sıcaklıklar İstanbul'da 20-21 derece, yarın 21 dereceyi bile geçebilecek 22 dereceye varacak bir sıcaklık var. Ki bu da ortalamanın yani olması gereken sıcaklığın nereden baksanız 6 derece üzerinde bir sıcaklık. Bu sıcaklık devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek? Önümüzdeki hafta salı günü veya çarşamba gününe kadar devam edecek.
Salı ve Çarşamba günü büyük bir ihtimalle sıcaklıklarda 5-6 derecelik bir geri dönüş meydana gelecek. Bu geri dönüşle birlikte sıcaklıklar ortalamalara geri dönecek. Nerede? Hemen hemen Türkiye'nin her tarafında bu şekilde olacak. Ama önemli olan bir konu daha var. Yağış yok. Yağışın azlığı devam ediyor. İstanbul'da barajların doluluk oranına baktığımız zaman %22'de ve hani şu anda geçen seneye baktığımız zaman %30-35'leri de olması gerekirken bu kadar düşük. Düşüş de devam ediyor. Bu bu dolayısıyla bir risk teşkil ediyor su konusunda, içme suyu konusunda.
BU KIŞ HAVALAR NASIL OLACAK?
Bu kış havaların nasıl olacağını değerlendiren Şen şunları kaydetti: "Sibirya üzerindeki yüksek basınç bölgesindeki hareketlilik, kutuplardaki polar vorteksin (kutup girdabı) biraz zayıflayacağını gösteriyor. Bu zayıflık, soğuk havanın güney enlemlere doğru inebileceğine işaret ediyor. Henüz bu durum tam netleşmedi, ancak bu ayın verilerine bakarak daha kesin tahminler yapabileceğiz. Kaba bir tahminde bulunmak gerekirse, kış ayları normal bir seyirde geçecek gibi görünüyor. Kar yağışı ve soğukla birlikte, hatta bahara doğru sarkan bir kış bekleniyor. Kuzey enlemlerde, özellikle 40 derece enlemlerindeki ülkelerde bu durum daha belirgin olabilir.
Dolasıyla bu kış sıcak geçecek veya çok soğuk geçecek donacağız laflarına pek inanmayın normal bir kış geçireceğiz."
Açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı: Hep sorulur "İstanbul'da kar yağacak mı?" Evet İstabul'da da kar yağacak. Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2-3 gün, bunu daha sonra netleştireceğiz. Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döndüğünü, hatta kış soğuklarının hissedilir derecede artacağını ve Mart ayına kadar sarktığını görebiliriz.