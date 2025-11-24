TOKİ ilk evim arsa projesinde planlama çalışmaları devam ederken, asil hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara yapılacak arsa tahsis süreci ile ilgili tarihler açıklandı. TOKİ Adana ilk evim arsa projesinde arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödemeleri ne zaman? Saimbeyli, Tufanbeyli, Karataş, Sarıçam, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu tahsis ve peşinat ön katılım bedeli ödeme tarihleri.
TOKİ İlk Evim Arsa projesi, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla arsa sahibi olmasını hedefleyen önemli bir sosyal konut projesidir. Bu proje kapsamında, müstakil ve müşterek olmak üzere farklı büyüklüklerde arsalar sunulmaktadır. Arsa tahsis bedelinin 1/10’u peşin geriye kalan 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi: peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. TOKİ tahsis ve peşinat ön katılım bedeli ödeme sürecine ilişkin tarihleri açıkladı.
Adana İli Saimbeyli İlçesi için yapılan müstakil arsa başvuruları için Adana Saimbeyli İslam Mahallesi 2 Nolu G.Ö.B ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Söz konusu arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödeme süreci 01.09.2025 ile 02.03.2026 (6 Ay) tarihleri arasında yapılacaktır.
Peşinata esas ön katılım bedeli ödemesi gereken hak sahiplerinin bilgilendirmeleri SMS ve EDevlet kapısı üzerinden yapılmıştır. Bilgilendirme mesajı gönderilen hak sahiplerinin Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birine 6 aylık süre içerisinde ön katılım bedelini yatırmaları gerekir. Herhangi bir İBAN veya sair havale yöntemi ile ödeme olmayacak ödeme esnasında haksahibi ismi ve T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ödeme alınacaktır.
Süresi içerisinde peşinata esas ön katılım bedelini ödemeyen hak sahipleri arsa tahsis haklarını kaybedeceklerdir. Ödenecek peşinata esas ön katılım bedeli miktarları, önceden ödenmiş başvuru bedelleri ile birlikte, tahsis bedeli peşinatından (Arsa Bedelinin 1/10’nun dan) mahsup edilecektir.