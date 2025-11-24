TOKİ ilk evim arsa projesi Adana tahsis ve peşinat ön katılım bedeli ödemeleri ne zaman?

Adana İli Saimbeyli İlçesi için yapılan müstakil arsa başvuruları için Adana Saimbeyli İslam Mahallesi 2 Nolu G.Ö.B ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.

Söz konusu arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödeme süreci 01.09.2025 ile 02.03.2026 (6 Ay) tarihleri arasında yapılacaktır.