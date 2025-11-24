Yeni Şafak
Komiyon heyeti İmralı'ya gitti

20:1624/11/2025, Pazartesi
AA
TBMM Başkanlığı: "(Terörsüz Türkiye) Heyet, 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir"

TBMM Başkanlığı: 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Ayrıntılar geliyor...


