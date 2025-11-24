Yeni Şafak
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti: Olumlu sonuçlar alındı

20:1624/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
AA
TBMM Başkanlığından İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesine ilişkin açıklama yapıldı.
TBMM Başkanlığından İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda bugün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği belirtilerek, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" açıklamasında bulunuldu.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadar 18 kez toplandığı ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.
Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."


