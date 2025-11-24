Yeni Şafak
İmralı görüşmesi öncesi MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

İmralı görüşmesi öncesi MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

14:4724/11/2025, Pazartesi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin bugün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşmesi beklenirken heyetin MHP'li üyesi Feti Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım" ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce TBMM'de atılan Terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımları büyüyerek bugüne geldi.


Terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendini feshetmesi ve TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasıyla süreç hızlandı.


Komisyon İmralı'ya gidiyor


Toplumun farklı kesimlerinin dinlendiği komisyon bu kez İmralı yolunda...


Uzun süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan Komisyon'un Abdullah Öcalan'ı dinleme konusu nihayet geçtiğimiz hafta karara bağlandı.


CHP başta olmak üzere MHP, AK Parti ve DEM Parti dışında diğer partilerin karşı çıktığı ve üye vermeyeceğini açıkladığı heyetin İmralı Adası'nda Öcalan'ı dinlemesine karar verildi.


1-2 saat içinde yola çıkılacak


Bu kapsamda görüşmenin bugün MİT koordinasyonunda yapılması bekleniyor.


Yaklaşık 1-2 saat içinde helikopter ile adaya hareket edecek heyette MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.


"Bizi şerre kilit hayra anahtar eyle"


Heyetin kısa sürede adaya hareket etmesi beklenirken MHP'li Yıldız'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.



Yıldız, X hesabından
"Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım."
ifadeleriyle dua etti.



