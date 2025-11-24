Yeni Şafak
MEB X hesabından atama sonuçları açıklanıyor! Sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni nereden izlenir? 2025 MEB 15 bin öğretmen atama kurası canlı izleme ekranı

15:2624/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Öğretmen atama sonuçları canlı izleme ekranı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Atama bekleyen adaylar, açıklamanın yapılacağı günü takip ederken, sonuçların e-Devlet üzerinden duyurulması bekleniyor. özleşmeli öğretmen ataması sonuçları nereden öğrenilecek? MEB 15 bin öğretmen atama kurası canlı izleme ekranı.

ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ SAAT KAÇTA?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.

2025 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


Öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KURA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI


Öğretmen atama kura sonuçlarının MEB Youtube kanalından ve X (Twitter) hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.


ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİR Mİ?


Yayımlanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

Buna göre törenin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SONUÇ TAKİBİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK


Sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar, MEB'in duyurularını yakından izliyor. Açıklamanın yapılacağı gün ve saat merak konusu olurken, sonuçların yine E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılması bekleniyor. Atama sürecine ilişkin tüm güncellemeler Bakanlık tarafından paylaşılacak.

#atama sonuçları
#öğretmen ataması
#meb
#edevlet
#15 bin sözleşmeli öğretmen ataması
#öğretmen ataması canlı yayın
