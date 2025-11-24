Evlilik kredisi 2026’da artıyor: Kimler 250 bin TL destek alabilecek? İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genç çiftlere verilen faizsiz evlilik kredisinde kapsamlı bir artışa gidileceğini açıkladı. Yeni düzenleme ile birlikte kredi limitleri 2026 yılı itibarıyla yükseltilirken, destekten yararlanma şartları da güncellendi. Gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlayan bu adım, yeni yılın en dikkat çekici sosyal destek programlarından biri olmaya hazırlanıyor.





Kredi limiti gençlere göre yeniden düzenlendi

2026 Ocak ayında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre evlilik kredisi tutarı yaş gruplarına göre yeniden yapılandırıldı. En yüksek destek 18–25 yaş arasındaki gençlere sağlanacak. Bu yaş grubuna 250 bin TL, 26–29 yaş aralığındaki gençlere ise 200 bin TL faizsiz kredi verilecek. Yılmaz, genç yaşta evlilik eğiliminin desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, artırılan tutarlarla sürecin daha erişilebilir hale getirileceğini ifade etti.

Başvuru için yaş, gelir ve eğitim Şartı

Faizsiz evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru tarihinde 18–29 yaş arasında olmak en temel koşul olarak dikkat çekiyor. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek de zorunlu şartlar arasında yer alıyor.





Gelir kriteri ise düzenlemenin önemli bir noktasını oluşturuyor. Çiftlerin son altı aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2.5 katından fazla olmaması gerekiyor. Aynı sınır son aya ait geliri için de geçerli. Bu gelir uygulaması, 1 Ekim 2025 ve sonrasındaki başvurularda dikkate alınacak.





Başvuru aşamasında çiftlerin resmi nikâh tarihlerine en az iki, en fazla altı ay kalmış olması gerekiyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlilik öncesi sunduğu eğitim ve danışmanlık programlarına katılma taahhüdü isteniyor. Evlilik sonrası eğitimlere ise iki yıl içinde katılım şartı bulunuyor.





Adli sicil şartı ve tek seferlik destek

Programdan yararlanabilmek için bazı güvenlik ve adli kriterler de bulunuyor. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa yönelik fiiller ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyetin bulunmaması gerekiyor. Bu durum, başvurunun kabul edilmesi için temel şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca daha önce evlilik kredisi projesinden yararlanmış çiftler yeni düzenleme kapsamında tekrar başvuru yapamayacak. Destek yalnızca tek seferlik olarak kullanılabilecek.

Başvurular E-Devlet üzerinden alınacak

Faizsiz evlilik kredisine başvuru süreci tamamen dijital olarak yürütülecek. 2026 Ocak ayından itibaren tüm başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Sistemde yer alan formun eksiksiz bir şekilde doldurulması başvurunun işleme alınması için yeterli olacak.





Geri ödemede ilk 2 yıl ödeme yok

Evlilik kredisi, genç çiftlere ödeme kolaylığı sağlayan esnek bir geri ödeme yapısına sahip. Kredi kullananlar ilk iki yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmayacak. İki yıllık erteleme süresinin ardından kredi, aylık 6.250 TL taksitlerle toplam 24 ayda geri ödenecek.





Ayrıca çocuk sahibi olan çiftler, dilerlerse borçlarını her çocuk için bir yıl daha erteleyebilecek. Böylece ödeme süreci aile yapısı ve ihtiyaçlara göre daha esnek bir hale getiriliyor.



