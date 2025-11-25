Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapanacak 2025? MEB ikinci ara tatil takvimi

09:4325/11/2025, Salı
Okullar ne zaman kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, ara tatilin sona ermesiyle yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Öğrenciler ve veliler, sömestr ve yaz tatili planlarını şekillendirmek için “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt arıyor. MEB’in yayımladığı resmi takvimde birinci ve ikinci dönem karne tarihlerine yönelik detaylar merak ediliyor.

İlk ara tatilin tamamlanmasının ardından gözler eğitim takvimindeki diğer önemli tarihlere çevrildi. Özellikle karnelerin verileceği günleri öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, 2026’da okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. MEB’in paylaştığı yıl planında hem sömestr hem de yıl sonu tatili için kritik tarihler yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek, ilk karneler bu tarihte dağıtılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü ikinci dönem karnelerinin dağıtılması ile eğitim öğretim dönemi tamamlanmış olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. 23 Mart Pazartesi günü okullarda ders başı yapılacak.

