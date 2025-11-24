Teklifin en dikkat çeken bölümlerinden biri, mesken kira gelirlerindeki istisnanın daraltılması. Mevcut durumda 47 bin TL’ye kadar kira geliri vergiden muafken, yeni düzenlemeyle bu istisnadan yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek.

Düzenlemenin, istisnadan yararlanan mükellef sayısını 1,9 milyondan 500 binin altına düşürmesi ve 2027 itibarıyla 22 milyar TL ek gelir sağlaması öngörülüyor. Kiraya verilen konutlar için kullanılan kredilerin faizlerinin gider olarak yazılması uygulaması kaldırılıyor. Amaç, kredili ve kredisiz gayrimenkul sahipleri arasında vergi adaletini sağlamak ve konut yatırımlarının vergi avantajına dayalı şekilde yönlendirilmesini önlemek. Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla 1,6 milyar TL gelir etkisi oluşturması bekleniyor.