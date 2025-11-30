Ekonomik yapıyı doğrudan etkileyebilecek ve geniş bir kesimi ilgilendiren düzenlemeler içeren yeni torba yasa teklifin detayları belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 36 maddelik mali torba kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Teklifle; konut kira gelirlerindeki istisna önümüzdeki yıl kaldırılacağını, emekli, mamul, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan hariç tutulacağını belirtti. Teklif ile tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. İşte torba yasa maddeleri ve içeriği.
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmeye başlanan 36 maddelik Torba Yasa'nın detayları ortaya çıktı. Yeni yasa teklifi kira geliri, yeni harç ödemeleri, sosyal güvenlik düzenlemeleri gibi birçok kalemi içeriyor. Borçlanma ve ihya oranları %32’den %45’e, prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor. İşverenlerin uzun vadeli prim oranı 1 puan artırılırken, işveren hissesi teşviki 4 puandan 2 puana indiriliyor. Peki torba yasada hangi düzenlemeler var, Meclis'ten geçti mi? İşte torba yasa maddeleri.
Teklifin en dikkat çeken bölümlerinden biri, mesken kira gelirlerindeki istisnanın daraltılması. Mevcut durumda 47 bin TL’ye kadar kira geliri vergiden muafken, yeni düzenlemeyle bu istisnadan yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek.
Düzenlemenin, istisnadan yararlanan mükellef sayısını 1,9 milyondan 500 binin altına düşürmesi ve 2027 itibarıyla 22 milyar TL ek gelir sağlaması öngörülüyor. Kiraya verilen konutlar için kullanılan kredilerin faizlerinin gider olarak yazılması uygulaması kaldırılıyor. Amaç, kredili ve kredisiz gayrimenkul sahipleri arasında vergi adaletini sağlamak ve konut yatırımlarının vergi avantajına dayalı şekilde yönlendirilmesini önlemek. Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla 1,6 milyar TL gelir etkisi oluşturması bekleniyor.
Gelir vergisi mükellefleri için 4. geçici vergi beyannamesi yeniden getiriliyor. Bu adımla kazançlar yıl içinde daha dengeli şekilde beyan edilecek. Uygulamanın 2 milyar TL damga vergisi geliri sağlaması öngörülüyor. Tapu işlemlerinde eksik bedel beyanı yapanlara uygulanan vergi ziyaı cezası %25’ten bir kata çıkarılıyor. Amaç, gayrimenkul piyasasında kayıt dışılığı azaltmak ve satış işlemlerinin gerçek bedel üzerinden yapılmasını sağlamak.
Sıfır ve ikinci el araç satışlarından artık nispi noter harcı alınacak. 2024 yılında yaklaşık 10 milyon araç satışı gerçekleştiği dikkate alındığında, bu düzenlemenin 13 milyar TL civarında gelir yaratması bekleniyor.
Kuyumcular, özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeler artık yıllık harç ödeyecek. Harç tutarları 10 bin ile 50 bin TL arasında değişirken, büyükşehirlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak. Yıllık 4,5 milyar TL ek gelir hedefleniyor.
Borçlanma ve ihya oranları %32’den %45’e, prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor. İşverenlerin uzun vadeli prim oranı 1 puan artırılırken, işveren hissesi teşviki 4 puandan 2 puana indiriliyor. Bu düzenlemelerin toplamda sosyal güvenlik sistemine yaklaşık 70 milyar TL ek kaynak sağlaması bekleniyor.
Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ilişkin tüm gelirler KDV ve gelir vergisinden muaf tutulacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kamu bankalarından iç borçlanma yetkisi tanınıyor. Ayrıca Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı 2027’ye kadar uzatılıyor. Bu adımların amacı, deprem riski altındaki bölgelerde dönüşüm projelerini hızlandırmak. Çeklerin üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibraz edilmesi yasağı 2028 sonuna kadar uzatılıyor. Bu düzenleme, piyasada likidite istikrarını korumayı hedefliyor.
Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.