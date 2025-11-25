Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek. TOKİ 500 bin konut il ve ilçelere göre dağılım belli oldu. Buna göre, Muş’ta 2 bin 142 konut inşa edilecek. Peki TOKİ 500 bin konut Muş’ta nereye yapılacak, hangi ilçede TOKİ sosyal konutu var?
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. TOKİ, 500 bin sosyal konut kapsamında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla evleri satışa sunacak. Proje kapsamında Muş’ta 2 bin 142 konut inşa edilecek. Peki TOKİ 500 bin konut Muş’ta nereye yapılacak, hangi ilçede TOKİ sosyal konut var?
Muş’ta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muş’ta Bulanık, Hasköy, Malazgirt ve Varto ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
Muş TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar?
Muş'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Muş'taMuş'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Muş'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Hisseli tapusu olanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.