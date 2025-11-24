Yeni Şafak
Altın fiyatlarında yön değişti: Dev bankadan 2026 altın tahmini geldi

18:4024/11/2025, Pazartesi
Altın
Altın

ABD’den gelen güçlü istihdam verileri ve dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskıladı. Fed’in Aralık toplantısı yaklaşırken yatırımcılar yön arıyor. Bank of America ise 2026 için dikkat çeken yeni altın tahminini duyurdu.

ABD’den gelen istihdam verileri ve dolar endeksindeki yükseliş, altın fiyatlarında yönü yeniden aşağı çevirdi. Bank of America ise 2026 için dikkat çeken bir altın tahmini paylaştı. ABD ekonomisine ilişkin açıklanan güçlü istihdam verileri, küresel piyasalarda dolar talebini artırdı. Dolar endeksinin son altı ayın zirvesine yaklaşması, altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar, para politikasının gidişatını belirleyecek olan Fed’in Aralık toplantısına odaklanmış durumda.


Doların güçlenmesi altını aşağı çekti

Haftanın ilk işlem gününde doların pozitif seyri, ons altındaki satış baskısını artırdı. Güne 4.043 dolar seviyesinde başlayan ons altın, gün içerisinde sınırlı toparlanmayla 4.090 dolara yükseldi.

Ekonomistlere göre:

Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gitmeme ihtimalinin artması,

Tahvil faizlerindeki hareketlilik,

Küresel risk iştahındaki dalgalanma altın fiyatlarında yönün kısa vadede belirsiz kalmasına neden oluyor.


Gram altın yeniden pozitif bölgeye geçti

Ons altındaki toparlanma, iç piyasada gram altına da yansıdı. Sabah saatlerinde yüzde 0,63 düşüşle işlem gören
gram altın
, günün ilerleyen bölümünde
5.581 TL
seviyesine kadar yükseldi.

Aynı dakikalarda:

Çeyrek altın:
9.455 TL
Cumhuriyet altını:
37.672 TL
Tam altın:
37.508 TL

Uzmanlar, gram altında yönün kısa vadede ons altın hareketine bağlı kalacağını belirtiyor.


Bank of America’dan 2026 altın tahmini

ABD’li finans devi Bank of America (BofA), 2026 yılına ilişkin altın projeksiyonunu güncelledi. Banka, orta vadede: Küresel belirsizliklerin artabileceğini, Merkez bankalarının altın talebinin güçlü kalacağını, Jeopolitik risklerin fiyatlamada daha etkili olacağını vurgulayarak altının yükseliş potansiyelini koruduğunu açıkladı. BofA’ya göre altın, 2026’da istikrarlı bir yukarı yönlü rota izleyebilir.


Piyasaların gözü Fed’de

Tüm dikkatler now 18 Aralık’ta yapılacak Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Beklentiler, yılın son toplantısında faiz indiriminin masada olmadığı yönünde. Bu nedenle altın fiyatlarında kısa vadede sert bir yön kırılması beklenmiyor.



