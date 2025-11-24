Finans analisti İslam Memiş, piyasaların yıl sonuna kadar “bilinçli bir manipülasyon” altında olduğunu belirterek yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Memiş, Ekim ayından bu yana piyasalarda suni fiyat hareketleri olduğunu söyleyerek, “Operasyon devam ediyor, yatırımcıyı yıl sonuna kadar soyacaklar” ifadelerini kullandı. Memiş, ons altının 4.000 dolara gerilemesinin alım fırsatı sunduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar 3.800–4.200 dolar aralığının korunacağı öngörüsünde bulundu.