Dolarının zirveye yaklaşması ve Fed’in aralık ayında faiz indirmeyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını aşağı çekti. Spot altın, yüzde 0,62 gerileyerek ons başına 4 bin 43 dolara indi. Ons altında yaşanan düşüş, yurtiçinde gram altına da yansıdı. İslam Memiş tarih vererek yatırımcıya sabırlı olun uyarısında bulundu. Peki altın tekrar yükselecek mi? İşte 24 Kasım gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Dolar endeksinin hafta sonuna doğru güçlenerek son ayların en yüksek seviyelerine yönelmesi, altın üzerinde satış baskısını artırdı. ABD’de açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin 119 bin kişi artarak öngörüleri ikiye katlaması, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimi sürecini yavaşlatabileceği ihtimalini öne çıkardı. Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman talebini sınırlarken değerli metallerde aşağı yönlü hareketi destekleyen bir atmosfer oluşturdu. Ons altında yaşanan düşüş, yurtiçinde gram altına da yansıdı. Peki bugün gram altın, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, alış ve satış kaç TL? Altın tekrar yükselecek mi? İşte detaylar.
Gram altın fiyatı
Gram altın alış fiyatı 5.516,43 TL
Gram altın satış fiyatı 5.517,21 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.323,00 TL
9.393,00 TL
Yarım altın fiyatı
18.646,00 TL
18.786,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
37.178,00 TL
37.422,00 TL
Tam altın ne kadar?
36.848,08 TL
37.575,64 TL
Ata altın fiyatı
37.999,59 TL
38.958,79 TL
Altın tekrar yükselecek mi?
GoldSilver Central’dan Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğunu, doların belirgin şekilde güçlendiğini söyledi. Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Lan, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte birçok trader’ın kâr realizasyonu yaptığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını dile getirdi.
Finans analisti İslam Memiş, piyasaların yıl sonuna kadar “bilinçli bir manipülasyon” altında olduğunu belirterek yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Memiş, Ekim ayından bu yana piyasalarda suni fiyat hareketleri olduğunu söyleyerek, “Operasyon devam ediyor, yatırımcıyı yıl sonuna kadar soyacaklar” ifadelerini kullandı. Memiş, ons altının 4.000 dolara gerilemesinin alım fırsatı sunduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar 3.800–4.200 dolar aralığının korunacağı öngörüsünde bulundu.
Gram altında kademeli alım yaptığını, mevcut seviyelerde pozisyonun %75’ini tamamladığını belirtti. “Altın 2026’da agresif yükselecek” dedi.
Memiş son olarak, altındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirtti. Manipülasyonun en geç aralık başına kadar süreceğini, 2026’da her altında da agresif yükseliş yaşanacağını söyledi ve yatırımcıya sabır çağrısında bulundu.