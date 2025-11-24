Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Fed’den gelen açıklamar altın fiyatlarını aşağı çekti: Altın tekrar yükselecek mi?

Fed’den gelen açıklamar altın fiyatlarını aşağı çekti: Altın tekrar yükselecek mi?

09:1524/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dolarının zirveye yaklaşması ve Fed’in aralık ayında faiz indirmeyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını aşağı çekti. Spot altın, yüzde 0,62 gerileyerek ons başına 4 bin 43 dolara indi. Ons altında yaşanan düşüş, yurtiçinde gram altına da yansıdı. İslam Memiş tarih vererek yatırımcıya sabırlı olun uyarısında bulundu. Peki altın tekrar yükselecek mi? İşte 24 Kasım gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Dolar endeksinin hafta sonuna doğru güçlenerek son ayların en yüksek seviyelerine yönelmesi, altın üzerinde satış baskısını artırdı. ABD’de açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin 119 bin kişi artarak öngörüleri ikiye katlaması, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimi sürecini yavaşlatabileceği ihtimalini öne çıkardı. Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman talebini sınırlarken değerli metallerde aşağı yönlü hareketi destekleyen bir atmosfer oluşturdu. Ons altında yaşanan düşüş, yurtiçinde gram altına da yansıdı. Peki bugün gram altın, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, alış ve satış kaç TL? Altın tekrar yükselecek mi? İşte detaylar.

Gram altın fiyatı

Gram altın alış fiyatı 5.516,43 TL

Gram altın satış fiyatı 5.517,21 TL

Çeyrek altın ne kadar?

9.323,00 TL

9.393,00 TL

Yarım altın fiyatı

18.646,00 TL

18.786,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

37.178,00 TL

37.422,00 TL

Tam altın ne kadar?

36.848,08 TL

37.575,64 TL

Ata altın fiyatı

37.999,59 TL

38.958,79 TL

Altın tekrar yükselecek mi?

GoldSilver Central’dan Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğunu, doların belirgin şekilde güçlendiğini söyledi. Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Lan, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte birçok trader’ın kâr realizasyonu yaptığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

Finans analisti İslam Memiş, piyasaların yıl sonuna kadar “bilinçli bir manipülasyon” altında olduğunu belirterek yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Memiş, Ekim ayından bu yana piyasalarda suni fiyat hareketleri olduğunu söyleyerek, “Operasyon devam ediyor, yatırımcıyı yıl sonuna kadar soyacaklar” ifadelerini kullandı. Memiş, ons altının 4.000 dolara gerilemesinin alım fırsatı sunduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar 3.800–4.200 dolar aralığının korunacağı öngörüsünde bulundu.

Gram altında kademeli alım yaptığını, mevcut seviyelerde pozisyonun %75’ini tamamladığını belirtti. “Altın 2026’da agresif yükselecek” dedi.

Memiş son olarak, altındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirtti. Manipülasyonun en geç aralık başına kadar süreceğini, 2026’da her altında da agresif yükseliş yaşanacağını söyledi ve yatırımcıya sabır çağrısında bulundu.

#Altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MESKİ su kesintisi duyurusu: 24 Kasım Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek, hangi mahallede planlı su kesintisi olacak?