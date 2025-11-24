YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/2 sonuçları için geri sayım başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları için bekleyiş sona yaklaşıyor. ÖSYM tarafından 16 Kasım’da gerçekleştirilen 2025-YDS/2 oturumunun sonuçları aralık ayında erişime açılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleştirilen sınavın ardından sonuç sorgulama ekranı adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki YDS/2 sonuçları tam olarak hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvim ve sınav değerlendirmesine dair tüm ayrıntılar…





YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar sonuçlara, açıklanma günü itibarıyla ÖSYM’nin sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. ÖSYM sonuç belgesi basımı veya gönderimi yapılmayacağı için tüm duyurular yalnızca elektronik ortamda ilan edilecek.





YDS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından YDS sonuçları açıklandığında, https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden sorgulama yapılabilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla sonuçlar görüntülenebilecek. Adaylar sınav puanlarını ve başarı durumlarını bu platformlardan anlık olarak öğrenebilecek. Aynı zamanda sonuç belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek isteyen kurumlar için ÖSYM, “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” hizmetini de aktif olarak kullanıma sunuyor.





YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM, sınavın ardından 2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçığı’nın %10’unu ve cevap anahtarını kamuoyu ile paylaştı. İlgili kitapçık ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi internet sitesinden erişilebiliyor.





YDS NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

YDS, çoktan seçmeli (5 seçenekli) testlerden oluşuyor ve değerlendirme süreci ÖSYM merkezinde optik okuyucularla yapılıyor. Sadece doğru cevaplar puanlamaya dahil edilir; yanlışlar doğruları götürmez. İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır; kalan geçerli sorular üzerinden puanlama yeniden hesaplanır. Gerekli görülürse ÖSYM tarafından cevap anahtarında güncelleme yapılabilir ve nihai puanlama buna göre gerçekleştirilir. Adayların doğru cevap sayıları 100 puanlık sistem üzerinden hesaplanır.

Dil Düzeyi Sınıfları

YDS puan aralıklarına göre seviyeler şu şekilde belirlenir:

90–100 → A seviyesi

80–89 → B seviyesi

70–79 → C seviyesi

60–69 → D seviyesi

50–59 → E seviyesi

Bu seviyelerin hangi tazminat haklarına karşılık geldiği ilgili kurum mevzuatınca belirlenir.





SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?