İzmir’de yaz sonunda başlayan ve kent genelinde etkisini sürdüren planlı su kesintileri, önümüzdeki günlerde de devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), yaptığı son bilgilendirmede, yeraltı su seviyelerindeki düşüş ve kentte artan su tüketimi nedeniyle özellikle merkezi ilçelerde kesintilerin zorunlu hale geldiğini duyurdu. İZSU’nun resmi sitesinde paylaşılan takvime göre, su kullanımının yüksek olduğu bölgeler iki ayrı gruba ayrılarak planlı kesintilere tabi tutulacak. Buna göre, 24-30 Kasım tarihleri arasında belirlenen günlerde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında bazı mahallelere geçici olarak su verilmeyecek. Peki İzmir'de sular hangi mahallelerde kesilecek? Sular ne zaman verilecek? İşte 24 Kasım ilçe ilçe mahalle mahalle su kesintisi takvimi.

1 /10 İzmir’de yaz aylarından itibaren uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri aralıklı olarak sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi ve günlük su tüketiminin hâlâ yüksek seyretmesi nedeniyle kesintilerin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İZSU’nun resmi web sitesinde duyurulan yeni programa göre, özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir gibi merkez ilçelerde iki ayrı bölge grubu oluşturuldu. 15 Kasım - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında, belirlenen grupta yer alan mahallelerde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında suya erişim sağlanamayacak. İZSU yetkilileri, vatandaşlardan tasarruf çağrısını yinelerken, kesinti saatlerinde su depolarını dolu tutmalarını tavsiye etti. Peki bugün İzmir'de sular hangi mahallelerde kesilecek? Sular ne zaman verilecek? İşte ilçe ilçe mahalle mahalle su kesintisi takvimi.

2 /10 İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallede su kesintisi olacak? BORNOVA EĞRİDERE 24.11.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası defne sokak icinde bulunan arzadan dolayı bolge vanası kapalıdır.

BUCA ADATEPE, ATATÜRK, BUCA KOOP, GAZİLER, KURUÇEŞME, YAYLACIK, YILDIZ, YILDIZLAR, ZAFER, 29 EKİM 24.11.2025 saat 10:19 ile 12:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Gediz edas kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

3 /10 ÇEŞME ÜNİVERSİTE 24.11.2025 saat 10:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 4379 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 24.11.2025 saat 10:26 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.

KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, UZUNDERE 24.11.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ Elektriğin bölgedeki planlı elektrik kesintisinden dolayı pompalarımız devre dışı kalmıştır. Bölgeye su verilememektedir.

4 /10 KARABURUN İSKELE 24.11.2025 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İSKELE MAHALLESİ DELİKLİTAŞ CADDESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNİTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN DELİKLİTAŞ CADDESİ, SİESTA SİTESİ, MİMOZA KOYU,LİMAN CADDESİ VE BURGAZ CADDESİ ETKİLENECEKTİR.

KEMALPAŞA ÇAMBEL 24.11.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası POMPA ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.

5 /10 KİRAZ SULUDERE 24.11.2025 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULUDERE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

MENDERES ÇİLEME, DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK 24.11.2025 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TELKELİ, ÇİLEME VE DEVELİ MH. ELEKTRİK ARIZASI ÇALIŞMASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR...ARIZA GİDERİLMESİYLE BERABER SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SU VERİLMEYE BAŞLANACAKTIR.

6 /10 ÖDEMİŞ KAYMAKÇI 24.11.2025 saat 10:38 ile 14:38 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SELÇUK GÖKÇEALAN 24.11.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Gökçealan tamamı elektrik arızası nedeniyle kesilmiştir.

URLA İÇMELER 24.11.2025 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARZSANDAN DOLAYI 1029 SOKAK VE CİVARI SULAR KESİK.

7 /10 İZMİR MERKEZ İLÇELER PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI BÖLGE-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi KESİNTİ ZAMANI: 24-26-28-30 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası BÖLGE-1 MAHALLELERİ Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri, Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,

8 /10 Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri. Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri, Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.

9 /10 BÖLGE-2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen) KESİNTİ ZAMANI: 25-27-29 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası BÖLGE-2 MAHALLELERİ Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,