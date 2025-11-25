Türkiye genelindeki yüz binlerce sağlık personelini ilgilendiren yeni banka promosyonu anlaşması görüşmeleri son aşamaya ulaşırken, mevcut sözleşmelerin sona ermesiyle birlikte beklentiler yükseldi. 2022 yılında yapılan ve üç yılı kapsayan promosyon protokolü sona ererken, yeni döneme ilişkin görüşmeler hız kazandı. O dönem Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında personele 29 bin TL tutarında ödeme yapılmıştı. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman açıklanacak, yeni anlaşmada rakamlar ne kadar olacak? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve il sağlık müdürlüklerinde görev yapan yüz binlerce çalışan, 2025 yılı maaş promosyon anlaşmasına kilitlendi. Hayat pahalılığı ve bankalar arasındaki rekabetin artması, beklentileri hiç olmadığı kadar yükseltti. 2022'de yapılan anlaşmayla kişi başı 29 bin lira ödeme alan sağlık çalışanları, bu yılki miktarı merak ediyorlar.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM
Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündeme geldi. Ancak bu teklifin sağlık çalışanları arasında yeterli memnuniyet yaratmadığı ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak revize edilmesi gerektiği sendikalar tarafından açıkça ifade ediliyor. Promosyon sürecine dair beklentiler artarken, merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki talepler de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkı konusundaki hassasiyetini ve sürecin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON FAİZSİZ KREDİ NEDİR?
Bazı kurumlarda gündeme gelen alternatif promosyon modeli kapsamında, çalışanlara nakit ödeme yerine faizsiz kredi kullanma imkânı sunulması dikkat çekiyor. İddialara göre Sağlık Bakanlığı için de benzer bir formül üzerinde duruluyor ve 200.000 TL ile 550.000 TL arasında faizsiz kredi kullanan personelin, nakit promosyonun bir kısmından feragat edebileceği öne sürülüyor. Bu yaklaşım, promosyon sisteminde yeni bir uygulama olarak değerlendirilse de, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için sağlık çalışanları süreci yakından takip ediyor.
Sağlık Personeline Ne Kadar Promosyon Ödemesi Yapılacak?
Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut promosyonun çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. 2025 yılı için önerilen promosyon tutarının 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olduğu ifade edildi. Ancak Kahveci, her yıl bir maaş tutarında promosyon verilmesinin gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken, bu promosyon anlaşması mevcut haliyle kabul edilebilirlikten çok uzaktır. Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaları başlatmalıdır. Önemli olan sadece bir anlaşma yapılması değil, çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz."
Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşması Ne Kadar Olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan promosyon anlaşmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın promosyon anlaşması için 100 bin TL'lik bir taban fiyat belirlediği öne sürülüyor. Bakanlık, her ilin Sağlık Müdürlüğü ile kendi promosyon anlaşmalarını yürütüyor. Bu nedenle, iller arasındaki promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanabiliyor.
Bazı illerin promosyon ödemeleri, belirlenen taban fiyatın altında kaldığı için, Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası'nın görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Bu durum, bazı çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe yol açarken, Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlara yapılacak promosyon ödemesinin en az 100 bin TL olması bekleniyor.
YENİ PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasında yapılan görüşmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Bakanlığın 90 bin TL nakit + 10 bin TL para puan teklifinde bulunduğunu belirterek, bu miktarın “çalışanların emeğini karşılamaktan uzak” olduğunu vurguladı.
Kahveci açıklamasında, “Her yıla bir maaş tutarında promosyon ödemesi yapılmalıydı. Mevcut anlaşma çalışanları tatmin etmiyor. Bakanlık, sosyal taraflarla yeniden masaya oturmalı ve promosyon tutarını yükseltecek bir düzenlemeye gitmelidir.” ifadelerini kullandı.
Promosyon Görüşmeleri Nerelerde Yapılıyor?
Sağlık Bakanlığı’nın promosyon anlaşmalarını, illerdeki Sağlık Müdürlükleri yapmaktadır. Yani, promosyon tutarları il bazında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sistemin dezavantajlarından biri, bazı illerde promosyon ödemelerinin düşük kalmasıdır. Bakanlık, her il için belirlenen promosyon tutarlarını gözden geçirmek ve çalışanların beklentilerini karşılayacak bir tutara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.