Sağlık Personeline Ne Kadar Promosyon Ödemesi Yapılacak?

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut promosyonun çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. 2025 yılı için önerilen promosyon tutarının 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olduğu ifade edildi. Ancak Kahveci, her yıl bir maaş tutarında promosyon verilmesinin gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken, bu promosyon anlaşması mevcut haliyle kabul edilebilirlikten çok uzaktır. Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaları başlatmalıdır. Önemli olan sadece bir anlaşma yapılması değil, çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz."



