Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaşırken milyonlarca vatandaş için kritik uyarı yapıldı. 1 Aralık’a kadar ödeme yapmayanları aylık yüzde 3,5 gecikme zammı bekliyor. Peki kimler emlak vergisinden tamamen muaf, 2025’te vergi tutarları ne kadar artacak, e-Devlet’te ödeme ekranı görünmüyorsa ne yapılmalı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son hafta yaklaşırken milyonlarca mülk sahibi için uyarılar yapılıyor. Ödemelerin 1 Aralık Pazartesi gününe kadar tamamlanması gerekiyor.
Süre daralıyor: 1 Aralık son tarih
Türkiye genelinde mülk sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ikinci taksit dönemi sona eriyor. 1 Aralık Pazartesi gününe kadar ödeme yapmayanlar, geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle belediyeler yoğunluğun artabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamalarını öneriyor.
Ödemeler belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Emlak vergisi ödemeleri hem yüz yüze hem de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Mülkün bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek ödeme yapılabildiği gibi, birçok belediye e-Devlet üzerinden ödeme imkânı sunuyor. Ancak her belediyenin e-Devlet entegrasyonu bulunmadığı için, sisteme bağlı olmayan belediyelerde vatandaşların doğrudan veznelere gitmesi gerekiyor. Belediyelerin internet siteleri üzerinden kredi kartıyla ödeme seçeneği sunan yerlerde de işlemler çevrimiçi olarak tamamlanabiliyor.
e-Devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı için tıklayınız
Kimler emlak vergisinden muaf?
Emlak vergisinde bazı vatandaşlar belirli koşullar kapsamında muaf tutuluyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler emlak vergisi ödemiyor. Bu muafiyetin geçerli olabilmesi için kişinin yalnızca tek bir konutunun bulunması ve gerekli belgeleri ilgili belediyeye sunması gerekiyor.
Taksit dönemleri aynı şekilde devam edecek
Emlak vergisi her yıl iki taksitte ödeniyor ve takvimde bir değişiklik bulunmuyor. İlk taksit dönemi 1 Mart’ta başlayıp 31 Mayıs’ta sona eriyor. İkinci taksit dönemi ise her yıl olduğu gibi kasım ayında yapılıyor. 2025 yılı için de mükellefler ikinci taksit ödemelerini 1–30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Vergi borcu sorgulama işlemleri
Emlak vergisi borcu olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, belediyelerden veya e-Devlet Kapısı üzerinden GİB’in sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmetini kullanarak borçlarını sorgulayabiliyor. Bu sistem özellikle yoğunluk dönemlerinde belediyeye gitmek istemeyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.
GİB emlak vergisi sorgulama ekranı için tıklayınız