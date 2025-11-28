Ödemeler belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Emlak vergisi ödemeleri hem yüz yüze hem de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Mülkün bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek ödeme yapılabildiği gibi, birçok belediye e-Devlet üzerinden ödeme imkânı sunuyor. Ancak her belediyenin e-Devlet entegrasyonu bulunmadığı için, sisteme bağlı olmayan belediyelerde vatandaşların doğrudan veznelere gitmesi gerekiyor. Belediyelerin internet siteleri üzerinden kredi kartıyla ödeme seçeneği sunan yerlerde de işlemler çevrimiçi olarak tamamlanabiliyor.

e-Devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı için tıklayınız