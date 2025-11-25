Dönüm noktası Ertan Yıldız’ın itirafçı olması

İBB’deki yolsuzluklardan çete, casusluk ve bahis operasyonlarına kadar birçok kritik soruşturmaya öncülük eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yeni Şafak’a konuştu. Gürlek, “İBB’nin gölge başkanı” olarak anılan Ertan Yıldız’ın itirafçı olmasının yolsuzluk soruşturmasında dönüm noktası olduğunu söyledi.
Göreve atandığı 2 Ekim 2024’ten bu yana Türkiye’de adı en çok konuşulan isimlerden birisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu. 1 yıl gibi kısa denilebilecek sürede belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk ağından terör örgütlerine, yeni nesil çeteler ve casusluk şebekelerinden yasa dışı bahis yapılanmasına kadar bir dizi soruşturmaya öncülük eden Gürlek, adeta İstanbul merkezli “Temiz Eller” harekatına imza attı. Şüphesiz ki en kritik soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerini saran “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması. Geçtiğimiz hafta mahkemeye sunulan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede, İstanbul’u ahtapot gibi saran örgüt, itiraf ve delillerle deşifre edildi. Bu kritik süreçte Yeni Şafak’a konuşan Gürlek, İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinden Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasına, bahis soruşturmasından Eti Maden Yönetim Kurulu Üyeliği iddiasına kadar bir dizi konuda, Yeni Şafak'a özel önemli açıklamalarda bulundu.
YARGILAMA SİLİVRİ’DE OLABİLİR
ÇITAYI İLK ERTAN YILDIZ KIRDI
İTİRAFÇI OLUP TAHLİYE OLAMAYANLAR VAR
KİŞİ, MAKAM, PARTİ AYRIMI YOK
Ahtapot Beylikdüzü’nden beri var
- İddianamede İmamoğlu liderliğindeki örgüt hakkında yapılan “ahtapot” benzetmesi çok konuşuldu. Gürlek, bu benzetmeyi şöyle açıkladı:“Bu iddianameyi çıkar amaçlı suç örgütü olarak değerlendirdik. Ekrem İmamoğlu’nun yöneticisi olduğu bir suç örgütü. Ahtapotun kolları olarak iddianameye yazdık. Bu örgüt, (İmamoğlu’nun) Beylikdüzü İlçe Başkanlığı zamanında kuruluyor, daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve en son İBB Başkanlığı. Özellikle İBB Başkanlığı’nda en tepe noktaya ulaşıyor. Örgütün en güçlü olduğu dönem orası. Beylikdüzü’nden geldiği için de bütün örgüt ekibini oradan alarak, burada bir yerlere getiriyor ve belirli görevler veriyor.”
Aktaş elebaşı: Hükmü mahkeme verecek
- Suç örgütü elebaşı olan bir başka isimAzizİhsan Aktaş’ıntahliye edilmesine yönelik kamuoyundaki itirazlara da değinen Gürlek, yargılamanın yakın zamanda başlayacağını, henüz herhangi bir hüküm verilmediğini, ancak yapılan manipülasyonla Aktaş’ın beraat ettiği algısı oluşturulduğunu söyledi. Aktaş’ın samimi beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanlarıyla ilgili belgelerin hepsini savcılığa sunduğunu dile getiren Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün lideri. Ancak örgüt suçlarında da örgütün çökertilmesine ilişkin kendisi samimi beyanlarda bulundu. Bulunduğu beyanların hepsinin de belgelerini teslim etti. Basında yargılamanın olduğu ve ceza almadan tahliye edildiği yönünde yorumlar yapılıyor ki bu yanlış. Savcılık, samimi bilgi ve belgeleri vermesinden ötürü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasını talep etti. Bununla alakalı kanunda madde var. Verdiği bilgileri yargılamalar sırasında belgeleriyle birlikte mahkemeler değerlendirecek.”
ETİ Maden iddiası: Sıkışınca saldırıya geçtiler
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ETİ Maden’in yurt dışındaki bir şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğu ve maaş aldığı iddialarını yalanladı. Söz konusu yönetim kurulu üyeliğinin bir önceki görev dönemi olan bakan yardımcılığı zamanında yapıldığını, başsavcı olduğu günden itibaren böyle bir görevde bulunmadığını vurgulayan Gürlek, istifa dilekçesini bizzat gönderdiğini, kendisine de görüldü yazısının iletildiğini anlattı: “Ben hakim-savcı kökenliyim. Bakan yardımcısı olduğum zaman hakim-savcı sıfatından çıkıyorum. Bu konuyla alakalı HSK toplandı ve beni meslekten çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK tekrar toplanarak savcılığa kabulümü yaptı. Prosedür bu şekilde işliyor. Ben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler.”