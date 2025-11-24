Yeni Şafak
Yolsuzluktan yatanları ziyaret etmemiş

Erdal Kılınç
04:00 24/11/2025, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Silivri Cezaevi ziyaretinde Ekrem İmamoğlu’nu pas geçmesinin arkasında yolsuzluk soruşturmasının yer aldığı öne sürüldü.

Yayınladığı videoyla CHP yönetimini sert şekilde eleştiren Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Silivri ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı.

YÜZ YÜZE GELMEKTEN KAÇINDI

Tutuklu CHP’lileri tek tek ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinde örgüt lideri olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu’nu görmek istemedi. İmamoğlu ile ortak alanda dahi karşılaşmak istemeyen Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği isimlerle görüşmek için Adalet Bakanlığı’ndan özel kapalı bir alan talep ettiği öğrenildi. Talebe olumlu yanıt veren bakanlık, görüşmeler için Kılıçdaroğlu’na cezaevi içerisinde özel bir yer tahsis ettiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’na Silivri ziyaretini değerlendiren bir partili, “Kılıçdaroğlu cezaevindeki CHP’lileri ‘siyasi tutuklu’ ve ‘adli tutuklu’ diye ikiye ayırdı. Hırsızlık yolsuzluk yapanları ziyaret etmedi” iddiasında bulundu.



