AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: CHP kaynaklar hakkında açıklama yapmalı

"Biz siyasi iktidar ve AK Parti olarak vatandaşımızın bütün eleştirilerini başımızın üstünde tutarız. Bir hatamız varsa, eksikliğimiz varsa da bundan yola çıkarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu partinin (CHP'nin) temsilcileri, çıkıp bu iddialar ve şaibeler hakkında konuşmak mecburiyetindedirler çünkü orada kaynaklar, Türk milletinin kaynakları, çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. İşte vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde lütfen bu iddiaları ve bu tespitleri onlarla paylaşalım. Bizler elbette bu davanın bir tarafı değiliz, şikayet eden de ihbar eden de itirafçı olan da kendileri."