HSK gizemli savcının peşinde

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ iddianamesinde yer alan, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın bir savcıyla otel odasında görüştüğü iddiasını araştırmak için inceleme başlattı. İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 3 bin 900 sayfalık iddianamede, tanık beyanları önemli yer tutuyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal’ın eski şoförü Servet Yıldırım’ın ifadeleri, örgütün yapılanmasını gün yüzüne çıkardı.

‘ZORLU’DA GÖRÜŞTÜLER’

İddianamede, Yıldırım’ın Zorlu Center’daki bir otelin 2604 numaralı odasında, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile “kızıl saçlı bir kadın savcı” arasında gizli bir görüşme yapıldığı iddiası dikkat çekti. Savcılık, bu görüşmenin soruşturma başlamadan önce “örgüt savunması” amacıyla yapıldığını öne sürdü. Yıldırım, söz konusu görüşmenin İBB’ye yönelik ilk operasyonlardan yaklaşık 10-15 gün önce gerçekleştiğini ve yaklaşık dört saat sürdüğünü ifade etti. İddialarda adı geçen savcının İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli olduğu öne sürüldü.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu ifadeler üzerine HSK’nın, iddianamede yer alan bu görüşmenin gerçekliğini araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. İncelemede otelin kamera kayıtları, görüşme trafiği, yazışmalar ve HTS kayıtlarının değerlendirileceği belirtiliyor. Öte yandan, İBB soruşturmalarına ilişkin bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 adliye personeli hakkında da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.







