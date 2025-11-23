Bu para kulesi de Bodrum için dikilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzlukla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameden sonra, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) da inceleme raporları gelmeye devam ediyor. MASAK tarafından hazırlanan raporda, analiz konusu şahısların ve şirketlerin suç geliriyle elde edilen taşınmazları ve şirketleri şirket çalışanlarına, iş ilişkisi bulunan kişilere veya diğer analiz konusu şahıslara sisteme sokulan nakit paralarla muvazaalı olarak devrettikleri, bu yöntemle suç gelirine yasal görünüm kazandırıldığı kaydedildi.

9 AYRI EYLEM ANLATILDI

Raporda, suç gelirinin çoğunlukla nakit olarak sisteme sokulduğu, satın alınan şirket veya taşınmaz üzerinden mali sisteme dahil edildiği, değerler içerisine gizlendiği ve ticari hayata entegre edildiği tespiti yer aldı. Şirketlerin yasal defterlerinin ve muhasebe kayıtlarının suç gelirine meşru görünüm kazandırmak amacıyla kullanıldığını değerlendiren MASAK raporunda, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirket ve kişiler üzerinden suç gelirinin aklanmasına yönelik 9 ayrı eylem tespit edildi.

VALİZLER PARA DOLUYDU

Yapılan incelemelerde en dikkat çeken olay, raporda “altıncı eylem” olarak yer alan LPF İnşaat’ın satın alınması süreci oldu. LPF İnşaat’ın SSB Gayrimenkul’e devrine ilişkin yapılan MASAK incelemesinde, hisse devri sebebiyle alınan tutara istinaden Alman vatandaşı Hans Bernhard Peters’ın hesabına 2023 yılı içinde 312 bin 950 avro, 2024’te ise 29 bin avro para yatırma işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. MASAK’ın incelemesinde, LPF İnşaat A.Ş.’nin satın alınmasında 10 milyon liranın banka üzerinden gönderildiği, kalan bedelin valizlerle nakit olarak teslim edildiği ve şirket değerine suç gelirinin gizlendiği değerlendirildi.

OLAYIN TANIĞI ANLATTI

İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Emlak Danışmanı İrfan Mutlu, Bodrum’daki süreci anlattı. Bodrum’un Ortakent Mahallesi'nde 3 bin 650 metrekarelik bir arazi içinde villa sahibi olan Alman vatandaşı Hans Bernhard Peters’in, arazisini satıp evinin yakınında 6 bin 828 metrekarelik bir tarla almak istediğini belirten Mutlu, yasaların tarla vasfındaki bir taşınmazın yabancılara satışını engellediği için Peters’in LPF İnşaat A.Ş.’yi kurduğunu söyledi. Bu şirketin yüzde 51’lik hissesinin İrfan Mutlu, yüzde 49’luk hissesinin ise Peters’e ait olduğu öğrenildi. Arazinin LPF İnşaat üzerine satışı alındıktan sonra bir çiftlik ve samanlık inşa edildi. Belediyeden oturma ruhsatı çıkınca çiftlik evi lüks bir villaya çevrildi. Peters’in 2022 sonlarına doğru kendisini aradığı bilgisini veren İrfan Mutlu, “Burayı satmak istediğini söyledi. Ben de bu yapıyı bir kısım internet sitelerine koyarak ilan verdim. Hans Bernhard Peters buraya oturum ruhsatı aldıktan sonra LPF İnşaat’taki yüzde 51’lik hissemi benden geri aldı. Mart 2023’te Tuncay Yılmaz beni arayıp bu araziyi üzerindeki villayla birlikte satın almak istediğini, Bodrum’daki Alptekin Polat isimli müteahhidin gelip bakacağını söyledi. Peters’in emlak danışmanı olduğum için satış sürecini ben yönettim. Birkaç hafta sonra Tuncay Yılmaz bir avukatla yanıma geldi. Pazarlık yaptık, 1 milyon 523 bin 827 avro karşılığında anlaşma sağlandı. Akabinde bu arazi ve üzerindeki villanın satışı esnasında çok yüksek vergi çıktığı için doğrudan LPF İnşaat’ı SSB Gayrimenkul üzerine devraldılar. Bu devir işlemi resmiyette 10 milyon TL civarında gösterildi. Bu para resmi olarak Hans Bernhard Peters’in hesabına geçti. Akabinde devir işlemi yapıldıktan sonra LPF İnşaat’ın muhasebecisi olan Burak Orkun’un Bodrum’daki ofisinde Tuncay Yılmaz tarafından Hans Bernhard Peters’e nakit olarak 1 milyon avro nakit para verildi” şeklinde konuştu.

TUNCAY YILMAZ’I TEŞHİS ETTİ

İrfan Mutlu’nun savcılık ifadesinin devamında şu ifadeler yer alıyor: “Bana göstermiş olduğunuz duvarları yeşil olan bir oda içerisinde önünde bir sürü avro olan ve bunları sayan kişi Tuncay Yılmaz isimli şahıstır. Bu para sayımı esnasında ben de orada bulunuyordum. Kendisini resimden net olarak teşhis ettim. Bu arazi ve üzerindeki villanın resmiyetteki satış değerinin düşük gösterilmesinin sebebinin hem vergiden kaçmak hem de gayriresmi elde edilen paraları aklamak amacıyla yapıldığını düşünüyorum. İzah ettiğim gibi bu satış işlemi resmiyette gerçek değerinin yaklaşık 3’te 1’i oranında gösterildi. Bu satış işlemi 2023 yılının Mart ayında gerçekleşti. Satış yapılmadan 1 gün önce Tuncay Yılmaz Bodrum ilçesine gelerek Ramada Otel’de konakladı. Satışın yapılacağı gün ben Tuncay Yılmaz’ı konakladığı otelden gidip aldım ve Burak Orkun’un iş yerine bıraktım. O esnada yanında para yoktu, daha sonra oradan ayrılıp Hans Bernhard Peters’i almaya gittim ve geri ofise döndüğümde 2 adet siyah renkli valizin içerisinde avro bulunuyordu. Daha sonra Burak Orkun’dan öğrendiğim kadarıyla bu ofise ellerinde valizlerle 2 kişi gelerek avroları bırakmışlar. Anlatmış olduğum bu olaya ilişkin Tuncay Yılmaz isimli şahıs ile aramızda geçen WhatsApp mesaj kayıtları halen telefonumda durmaktadır. Bunları da dosyaya ibraz ediyorum.”

Rüşvet parası böyle aklandı

MASAK’ın tespit ettiği ve raporda yer alan diğer suç eylemlerinden bazıları şöyle:

* Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu adına Hırvatistan’da kurulu TECTUM INVESTMENTS D.O.O şirketine 388 bin 63 avro transfer edildiği, söz konusu transferin suç gelirinin yurt dışına çıkarılması kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

* Dilek Kaya İmamoğlu’na ait taşınmazın, İmamoğlu İnşaat Şantiye Şefi Baran Gönül’e satışından elde edilen tutarın nakit olarak sisteme sokulduğu, satış işleminin muvazaalı olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ve bedelin bir kısmının yurt dışına gönderildiği ifade edildi.

* SSB Gayrimenkul, Beyaz İnşaat, Lider İnşaat ve Kameroğlu şirketleri arasında gerçekleştirilen para hareketleri kapsamında 300 bin liralık villa bedelinin şirketler arasında dolaştırıldığı, SSB kayıtlarında Ekrem İmamoğlu’nun şirkete borç verdiği şeklinde muhasebe kaydı yapıldığı ve nakit çekimlerin elden geri verildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

* Tuncay Yılmaz’ın devraldığı 8 taşınmazın üçüncü kişilere satıldığı, satış bedellerinin tamamının Hasan İmamoğlu’na gönderildiği, taşınmazların emanetçi yöntemiyle kullanıldığı ifade edildi.

Raporda toplam aklanan suç gelirinin 16 taşınmaz, 10 milyon lira, 388 bin 63 avro, Teras Park İnşaat Adi Ortaklık yüzde 5 hissesi, 1 villa, LPF İnşaat A.Ş. ve MB Turkuaz Mimarlık Ltd. Şti.’nin güncel değerlerinden oluştuğu belirtildi. MASAK, tespit edilen mal varlıklarına yönelik el koyma ve müsadere tedbirlerinin uygulanmasının uygun olacağını bildirdi.







