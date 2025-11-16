Orwell Ekrem bizi gözetlemiş

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün, İstanbullu vatandaşlara siyasi ve ekonomik manipülasyon uygulayabilmek için George Orwell’ın “1984” romanını andıran bir gözetleme ağı kurduğu ortaya çıktı. Örgütün sadece İstanbul’da milyonlarca insanın verisini istihbarat servislerine sızdırmakla kalmadığı, uygulamalar üzerinden telefonlara sızarak vatandaşların özel yazışmalarını bile ele geçirdiği ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen örgütün 85 milyonun verilerine göz diktiği, vatandaşları Akbil kayıtları ve Wi-Fi sinyalleri ile adım adım takip ederek siyasi manipülasyon yaptığı belirlendi.

CASUS YAZILIM KULLANDILAR

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden milyonlarca insanın kişisel verilerini ele geçirdiği daha önce ortaya çıkmıştı. Bu verilerin casusluktan da yargılanan örgüt yöneticisi Hüseyin Gün üzerinden yurt dışına, istihbarat servislerine servis edildiği belirlenmişti. İmamoğlu örgütü iddianamesinde bu veri casusluğu ile ilgili çarpıcı detaylara yer verildi. İddianameye göre örgüt, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden elde edilen kişisel bilgileri analiz etme işini Hüseyin Gün’e verdi. Gün’ün de bu işi, ortağı olan ve bir dönem ABD istihbarat servisinin dijital projeler koordinatörlüğü görevini yürüten Aaron Barr isimli şahısla birlikte yaptığı belirtildi.

ÖZEL YAZIŞMALARIMIZ DA ÖRGÜTÜN ELİNDE

Ele geçirilen veriler üzerinden Aaron Barr tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan PQ isimli yazılım ile seçmenlerin telefonlarına sızıldı. Vatandaşların sosyal medya paylaşımlarına ve özel mesajlaşmalarına yasa dışı şekilde erişim sağlandı. Bu şekilde elde edilen veriler rapor haline getirilerek örgüt üyesi Necati Özkan’a teslim edildi. Özkan da İmamoğlu’nu bilgilendirdi ve aldığı talimatlarla çalışmaları yönlendirdi. 2019 yerel seçiminde gerçekleştirilen analizlerin ve raporların seçimden sonra daha da geliştirilmesi için de çalışma başlatıldı.

85 MİLYONU İZLEME PLANI

İddianamede, örgüt yöneticisi Murat Ongun ve örgüt üyesi Serdal Taşkın ile belediye dışından bazı insanların katıldığı bir toplantıya ilişkin çarpıcı bir kayda yer verildi. Toplantıda Türkiye’deki 85 milyona ait verilerin nasıl ele geçirileceği ve nasıl kullanılacağı açık açık anlatıldı. Akbil kartı verileri, tuzak reklamlar, uygulamalar ve Wi-Fi (kablosuz ağ) kayıtları vb. üzerinden cep telefonlarına yerleşileceği, insanların adım adım takip edileceği belirtildi. Bu veriler üzerinden yapılacak analizlerle vatandaşların siyasi eğilimlerinin tespit edilip manipüle edileceği vurgulandı.

TUZAK REKLAMLA VERİ HIRSIZLIĞI

O konuşmalardan öne çıkanlar iddianamede şöyle yer aldı: (Örnek bir kampanyadan bahsediyor) “Mesela şunu yapabiliyoruz şimdi... ‘Yandaş basın’da çok olumsuz bir haber çıktı, buraya başka bir reklamla giriyoruz. Bu reklamların arkasına ‘impression X’ler yerleştiriyoruz. Aslında ön planda inşaat görseli çıktı ama inşaat görseli browser’da (internet tarayıcısı) her kazandığımızda bize o kullanıcının bütün verilerini akıtıyor. O sayfayı ziyaret eden kullanıcıların bütün verilerini alıyoruz. Mesela bu haberi okuyan kullanıcıların verilerini topluyoruz...”

ÇOK UCUZA ALIYORUZ

“Sayfanın en arkasındaki banner’ları alıyoruz böyle. Çok ucuza alıyoruz. Kullanıcı sayfayı ziyaret ettiği an reklam arkada tetikleniyor, biz orada kullanıcının cookie ID’sini (internet tarayıcısında, gezilen sitelere ait çerez kimliği) alıyoruz ve kullanıcının aslında bütün bilgilerini de alıyoruz. Bir havuza akıyor.” “İşte Wi-Fi’den gelen veriler... Paralelinde eklere koyduğumuz veriler; işte atıyorum sekiz saat burada kaldı ama on iki saat Esenler’de kaldı, o zaman şöyle diyebiliyorum: Esenler’de yaşayanlar ve Maslak’ta çalışanlar...”

AKBİL VERİLERİ DE GİTMİŞ!

“Şu şekilde yapabiliriz: Düşün, kadınlar, gençler, on sekiz yaş altı öğrenciler, üniversite öğrencileri... Wi-Fi kullananlar, Esenler’de yaşayanlar. İşte atıyorum Akbil verileri sayesinde Akbil’inde şu kadarı olanlar, şurada basanlar, şurada çıkanlar... Aslında bütün internetin yüzde 99’unu elimize almış olacağız. Bütün Türkiye’nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Bütün Türkiye’yi analiz edebilen, arka planda bir veri havuzuna ulaşmış olacağız.”

APP İNDİĞİ AN OLAY BİTTİ!

“Benim Murat Bey’lerle Serdal Bey’lerle mutabık kaldığım şey şu: Kitleyi çok daraltmaya çalışıyoruz. Mesela şunu yakalamayı istiyoruz: Aslında direkt CHP’ye yani Ekrem İmamoğlu’na sempati gösterebilecek, Ekrem İmamoğlu’na oy verebilecek AK Partili seçmen. Bizim istediğimiz o kitleyi yakalamak. Hesaplarımıza göre yaklaşık 700-800 bine yakın bir tekil kullanıcı. Bu kullanıcılara aslında ağırlık vermeye çalışıyoruz, toplumsal algıyı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. App (cep telefonu uygulaması) indirme kampanyası yapacağız. Amacımız İstanbul’daki herkesin cep telefonuna App indirmek olacak. On altı milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti.”

Gizli bilgiler de yurt dışında

İddianamede sadece kişisel verilerimizin değil, İBB’ye ilişkin e-posta ve gizli belge içeriklerinin de Hüseyin Gün tarafından yurtdışına sızdırıldığı belirtildi. Mail adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ve iç yazışmaları başta olmak üzere e-posta içeriklerindeki verilere erişildiğine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı: “Bu datalar ile analiz çalışmalarının gerçekleştirildiği, işin analiz kısmını şüpheli Hüseyin Gün’ün ortağı olan Aaron Barr isimli şahsın gerçekleştirdiği, bu şahsın da Amerika istihbarat servisinin dijital projeler koordinatörü olduğu anlaşılmıştır.”

Sistem nasıl çalışıyor?

Toplanan veriler üzerinden kullanıcıların psikolojik profilleri çıkartılıyor. Örneğin oy verme eğilimleri, siyasi hassasiyetleri, alışveriş tercihleri gibi. Bu profilleri kullanılarak kişiselleştirilmiş siyasi veya ticari reklamlar hazırlanıyor. Reklamlar özellikle siyasi kampanyalarda hedefleme ve yönlendirme amacıyla kullanılıyor. Veriler, sosyal medya kullanımı ve bu platformların özel mesajları, casus yazılımlar, yasal görünümlü mobil uygulamalar, cep telefonlarının konum ve diğer sensör verileri ile hukuksuz erişim sağlanan e-posta yazışmaları gibi kaynaklar üzerinden toplanıyor.







