Örgütün yol haritası cepten çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitlere yer verdi. İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüpheli Hüseyin Gün’e bağlı hareket ettiği değerlendirilen ve aynı zamanda “siyasal ve askeri casusluk” suçundan da başka bir dosyada tutuklu bulunan reklamcı Necati Özkan'a dair önemli bilgiler verildi.





ERKEN SEÇİM PAZARLIĞI VE “KAYYUM” NOTU

Özkan’ın cep telefonunda dijital ortamda hazırlanmış, “Ekrem İmamoğlu” ve “Geliyorum Diyen Operasyon” başlıklı raporun bulunması soruşturmayı derinleştirdi. Siber Suçlar Birimi, bu dosyanın yanı sıra Özkan’a ait yeni bir el yazısı belge daha tespit etti. Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Özkan’ın el yazısıyla tuttuğu notlar oldu. 11 Mart tarihli defter sayfasında, “Rıza + 6 belediye toplantı”, “Partinin başına geçmek”, “Trump ile görüşme”, “İstanbul’a yeni vali gelecek, ardından kayyum”, “CHP’nin iyi çalışmadığı”, “Mansur şehirlerde büro açıyor, milliyetçi kanalla görüşüyor”, “Özgür’den şikayetçiler”, “Örgüt Mansur’u çıkaracak”, “Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var”, “Milletvekili istifa ve ara seçim”, “Siyasi çevre yok, sadece akademi çevre var” notları yer alıyor. Savcılık, bu notların Özkan’ın daha önce tuttuğu kişisel siyasal değerlendirmeler olabileceğini ancak içerdiği temaların soruşturma açısından önem taşıdığını belirtti.





CHP’YE İLİŞKİN İÇ ŞİKAYETLER VE SİYASİ PLANLAR

Notlarda yer alan CHP milletvekilleri hakkındaki “sarhoş geliyorlar” iddiası, parti içi çekişmeleri işaret eden “örgüt Mansur’u çıkaracak” değerlendirmesi, “partinin başına geçmek”, “erken seçim pazarlığı”, “yeni vali, kayyum” gibi ifadeler soruşturma dosyasında siyasi planlama ve dış bağlantılar açısından kritik başlıklar olarak değerlendirildi.





ÖZKAN İMAMOĞLU'NUN TALİMAT ZİNCİRİNDE

İddianamede, Özkan'ın İBB ve iştiraklerinde görevli olan üst düzey yönetici örgüt üyesi şüphelilerle ofisinde muhtelif tarihlerde yaptığı toplantılara dair de bilgi verildi. Özkan’ın yaptığı toplantılarda yasa dışı iş bağlantıları kurduğu, bu hususların dosya kapsamındaki kolluk tutanağında yer alan ziyaretçi kayıt defterinden ve kamera kayıtlarından net olarak tespit edildiği, bu suretle suç örgütünün hiyerarşisi içerisinde İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelinin örgütsel konumu ve süreklilik arz eden eylemlerinin niteliği nazara alındığında "özel vasfa haiz üye" olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.



