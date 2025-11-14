Örgüt etrafını sarmış

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” hakkındaki 3 bin 900 bin sayfalık iddianameyi okumadan suçlamalar yönelten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in neden paniklediği ortaya çıktı. İddianamede yer alan görüntüler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği şaibeli 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel’in en büyük destekçisinin suç örgütü olduğunu gösteriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultay'ıyla ilgili şok tespit ve görüntülere yer verildi.





Murat Ongun Örgüt şemasında adı yöneticiler arasında geçen Murat Ongun da kurultayda boy gösterenler arasında. Ongun için 779 yıl hapis cezası isteniyor.

ÖZEL’İ İMAMOĞLU SEÇTİRDİ

İddianamenin ‘Eylem 32 Değerlendirme’ başlığı altında suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’in seçildiği 38. Olağan Kurultay’da belirleyici rol oynadığı anlatıldı. İddianamede şu ifadeler kullanıldı: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağan kurultayında Özgür Özel’in aday olmasını ve genel başkan seçilmesini sağlayan kişi örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’dur. Kurultay sonrasında partinin karar alma organlarına seçilen kişileri, yerel seçimlerde gösterilecek adayları örgüt lideri belirlemiş ve fiilen genel başkan gibi hareket etmeye başlamıştır.”





Necati Özkan Örgütünün propaganda elemanlarından birisi olduğu belirtiliyor. Örgüt şemasında casusluk yaptığı iddia edilen Hüseyin Gün’ün altında faaliyet gösteriyor.

PARTİ YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ

İmamoğlu ve ekibinin kurultay sürecinde seçimi Özgür Özel lehine değiştirmek için delegelere para dağıttığını anlatan tanıkların beyanlarına yer verilen iddianamede kurultay süreci ile ilgili açıklan diğer davalara atıf yapılarak, “Bahsedilen soruşturmalar kapsamında partili bazı yöneticilerin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.





Fatih Keleş Çıkar amaçlı suç örgütünün yöneticileri arasında adı geçiyor. Kurultay’da Özel ile aynı kareye giren Keleş’e 1542 yıl hapis talep ediliyor.

ZAFER KONUŞMASINDA HEMEN YANINDALAR

Bu tespitlerde bulunan başsavcılık, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin görüntülere de iddianamede yer verdi. Özgür Özel’in kurultayda zafer konuşması yaptığı ana ilişkin görüntülerde, suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticileri Fatih Keleş, Murat Ongun ile iddianamede adı geçen Resul Emrah Şahan, Şafak Başa, Yiğit Oğuz Duman ve Necati Özkan ile birçok İBB personelinin Özgür Özel’in hemen yanında olduğu görülüyor.





Resul Emrah Şahan Hakkında 91 yıl hapis istenen Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da kurultayda Özel’in yanındaydı. Şahan örgüt adına milyonlarca dolar rüşvet istemekle suçlanıyor.

İŞTE SAVCILIĞIN TESPİTİ

Başsavcılık görüntülere ilişkin tespitinde ise şu ifadeleri kullanıyor: “İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu isimli şahıs ile birlikte soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay ‘da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır. Soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih Keleş, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Şafak Başa, Yiğit Oğuz Duman ve Necati Özkan isimli şahısların İmamoğlu’nun yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı; İsmail Doğan Subaşı, Mesut Kösedağı, Özgen Nana, Mithat Bülent Özmen ve Nevzat Burak Kesimoğlu isimli şahısların İBB’de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri İmamoğlu ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları değerlendirilmiştir.”



