'İmamoğlu suç örgütü' iddianamesinde yeni detay: 'Kreş yardımı adı altında rüşvet' iddiası

"Projenin kalan etaplarının kaba inşaatına talip olduğunu söyledi ve dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu kastederek 'beni başkan gönderdi, bu işleri bana vereceksiniz' dedi. Ben kendisini oyalayıcı sözlerle yolladım. Hatırladığım kadarıyla 2020 yılında beni arayarak 'başkan sizden kreş projesi adı altında yardım yapmanızı istiyor' şeklinde konuştu. O dönem İmamoğlu İBB başkanıydı ve basın yayın organlarında İmamoğlu'nun 'şu kadar kreş yaptıracağım' şeklindeki demeçlerini görüyorduk. Adem'e, ekonomik durumumuzun iyi olmadığını söyledim, geçiştirdim. Bunun üzerine Adem yardım olarak daire de verebileceğimi söyledi ancak ben reddettim. İmamoğlu ve Soytekin arasındaki diyaloğu sektörden bildiğim ve duyduğum için telefonu kapatırken ki ses tonundan yakın bir zamanda bana yeniden bir hamle yapılacağını anladım. Nitekim öyle oldu."