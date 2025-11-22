437 bin metrekareye sığamayan İBB yönetimi otellere taşındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, İmamoğlu’nun Le Meridien Otel'de güvenlik kameralarını bantlattığı toplantılar da yer aldı. İmamoğlu cephesi, belediyede yer bulunmadığı için toplantıların otelde gerçekleştiğini savunsa da İBB’nin resmi verileri bunu yalanlıyor. İBB’nin 437 bin 114 metrekare kapalı hizmet alanı olduğu bilgisini veren İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz, toplantıların neden kamu binalarında yapılmadığını sordu: “Bunca boş toplantı salonlarına, kat kat idari binalara, devasa birim merkezlerine rağmen, CHP’li İBB yönetimi lüks otellere taşınmış. 437 bin 114 metrekarelik belediye binasında sığamadığınız neydi? Neden lüks oteller? Neden kamuya ait alanlar yerine kamuya yük olan mekanlar? Bu tercihin arkasındaki sebep zihniyet sorunudur.”