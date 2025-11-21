Casusluk arayan İBB’ye baksın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bütçe görüşmelerinde muhalefetin BTK havuzundaki e-imza şifrelerin ele geçirildiği iddialarına cevap verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstanbul Senin uygulamasından 4,7 milyon İstanbullunun verilerinin yurt dışına sızdırıldığını kaydeden Uraloğlu, “İstanbulluların bilgileri İngiltere’ye sızdırılmıştır ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bunu ortaya koymuştur. Ajanlık arıyorsanız bakın. Nerede yemek yenmiş? Hangi bilgiler nerede paylaşılmış? Sizin bütün yaşam bilgileriniz paylaşıldı maalesef. Belgeyle konuşuyorum ben, 4,7 milyon veri satılmıştır” dedi.
VPN KULLANMAYIN
Bakan Uraloğlu, internet erişiminde yasal olmayan VPN’lerin kullanımıyla ilgili de uyarıda bulundu: “Yasal olmayan VPN’lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerler burasıdır. Lütfen kimse kullanmasın. Ben sizlerin aracılığıyla özellikle bunu duyurmak istiyorum.”