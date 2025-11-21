Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Casusluk arayan İBB’ye baksın

Casusluk arayan İBB’ye baksın

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Abdulkadir Uraloğlu
Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bütçe görüşmelerinde muhalefetin BTK havuzundaki e-imza şifrelerin ele geçirildiği iddialarına cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstanbul Senin uygulamasından 4,7 milyon İstanbullunun verilerinin yurt dışına sızdırıldığını kaydeden Uraloğlu, “İstanbulluların bilgileri İngiltere’ye sızdırılmıştır ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bunu ortaya koymuştur. Ajanlık arıyorsanız bakın. Nerede yemek yenmiş? Hangi bilgiler nerede paylaşılmış? Sizin bütün yaşam bilgileriniz paylaşıldı maalesef. Belgeyle konuşuyorum ben, 4,7 milyon veri satılmıştır” dedi.

VPN KULLANMAYIN

Bakan Uraloğlu, internet erişiminde yasal olmayan VPN’lerin kullanımıyla ilgili de uyarıda bulundu: “Yasal olmayan VPN’lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerler burasıdır. Lütfen kimse kullanmasın. Ben sizlerin aracılığıyla özellikle bunu duyurmak istiyorum.”



#Casusluk
#İBB
#Abdulkadir Uraloğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri açıklandı 21 Kasım 2025 : İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet il il cuma namaz vakitleri