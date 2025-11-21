Casusluk arayan İBB’ye baksın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstanbul Senin uygulamasından 4,7 milyon İstanbullunun verilerinin yurt dışına sızdırıldığını kaydeden Uraloğlu, “İstanbulluların bilgileri İngiltere’ye sızdırılmıştır ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bunu ortaya koymuştur. Ajanlık arıyorsanız bakın. Nerede yemek yenmiş? Hangi bilgiler nerede paylaşılmış? Sizin bütün yaşam bilgileriniz paylaşıldı maalesef. Belgeyle konuşuyorum ben, 4,7 milyon veri satılmıştır” dedi.