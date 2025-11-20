Özel'e yolsuzluk resti: CHP’yi temizle

Yönettiği belediyelerin rüşvet ve yolsuzlukla anılması, CHP içinde de huzursuzluğa neden oluyor. İddianamelerin yayımlanmasının ardından CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdikleri bir mektup kaleme alıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iletti.

Mektupta, yolsuzluk iddialarına rağmen parti yönetiminin belediye başkanları, milletvekilleri ve belediye bürokratları hakkında hiçbir adım atmamasına tepki gösterildi. İsim verilmeden, iddianamede adı geçen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile birlikte genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut eleştirildi. CHP'nin kuruluş değerlerine bağlı olduklarını belirten imzacılar, Özel’e “Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizleme” çağrısında bulundu.

Islak imzayla elden teslim edilen mektupta sıralanan talepler şöyle:

* Aziz İhsan Aktaş'ın bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin isimlerini vererek yüksek miktarda rüşvet aldıklarını öne sürmesi nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulması ve iftira davası açılması.

* Haklarında ciddi iddialar bulunan partililer için tahkikat heyeti kurulması.

* İtirafçı ya da iftiracı konumundaki ve belediye başkanlarının cezaevine girmesine neden olan partililerin üyeliklerinin sonlandırılması.





DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILIR MI?

40 kadar vekilin imza niyetinde olduğu ancak muhalefetin sayıyı 10’da tuttuğu öğrenilirken, gözler söz konusu mektubun parti içi yansımalarına çevrildi. CHP Disiplin Kurulu’nun imzacı 10 milletvekili ile ilgili herhangi bir disiplin süreci başlatmayacağı öğrenildi.





KILIÇDAROĞLU DA AYNI FİKİRDE

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu mektuptan haberi olduğu ve mektuba paralel görüşte olduğu öğrenildi. CHP'li bir milletvekili şu bilgileri verdi: “Direkt olarak böyle bir olayı kendisine atfetmek olmaz. Ancak Kemal Bey de böyle düşünüyor. Aynı fikirdeyiz. Böyle bir girişimimiz olacağından haberi vardı. Süresini bilmiyordu.”



