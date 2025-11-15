Yeni Şafak
Eski CHP ilçe başkanı, 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı

15:4815/11/2025, Cumartesi
DHA
Gözaltına alınan Y.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi
Antalya'nın Serik ilçesinde eski CHP ilçe başkanı ziraat mühendisi Y.E., hakkında başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında Y.E.'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Y.E.'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ziraat mühendisi Y.E.'nin 2018- 2020 yılları arasında CHP Serik ilçe başkanlığı görevi yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#rüşvet
#CHP
#ziraat mühendisi
#Eski CHP ilçe başkanı
