İETT ihaleleri hep aynı şirkete!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçe görüşmelerinde yolsuzluk tartışması yaşandı. İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının 5’inci oturumunda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, yolsuzluk iddianamesini gündeme getirince gerginlik çıktı. İddianamedeki bulgulara göre İETT’nin otobüs bakım ihalelerinde yıllardır rekabetin ortadan kaldırıldığını, ihalelerin belirli firmalara dağıtıldığını kaydeden Kaynar, “İhaleyi alan firmadan daha düşük teklif veren firmalar olmasına rağmen bu firmalar çeşitli sebeplerle ihale dışı bırakılmış” dedi. Kaynar, ihalelerde temel kıstas olan yaklaşık maliyet hesaplamasını da idarenin değil ihaleye giren şirketin hazırlayıp getirdiği bilgisini verdi. İhalenin verildiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 2019-2024 yılları arasında toplam bedeli KDV dahil 21 milyar 163 milyon TL olan 38 ihale aldığını ifade eden Kaynar, raporlara ve Sayıştay uyarılarına rağmen İETT’nin 2024 yılında da aynı firmayla çalışmaya devam ettiğini söyledi. Kaynar, “2024 yılında yapılan bakım onarım ihalelerinin yüzde 83,19’u Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ’ye, yüzde 16,30’u ise Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Belinay firmasına verilmiş” diye konuştu. CHP sıralarından tepki yükselince “İddianamede hani bir şey yoktu? Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar ‘İddianame boş’ diyor ama ben konuştuğumda bağırıyorlar. Ezber cümlelerle bu işi geçiştiremezsiniz” diye karşılık veren Kaynar, rüşvet iddialarıyla ilgili de “Savcılık ‘Aldım’ diyenin HTS kaydına bakmış, ‘Verdim’ diyenin HTS kaydına bakmış. Hepsinin sıfır metre mesafede, aynı mekanda oldukları tespit edilmiş” ifadelerini kullandı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise iddianamedeki HTS kayıtlarının iftira olduğunu savundu.