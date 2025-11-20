Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İETT ihaleleri hep aynı şirkete!

İETT ihaleleri hep aynı şirkete!

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0020/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçe görüşmelerinde yolsuzluk tartışması yaşandı. İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının 5’inci oturumunda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, yolsuzluk iddianamesini gündeme getirince gerginlik çıktı. İddianamedeki bulgulara göre İETT’nin otobüs bakım ihalelerinde yıllardır rekabetin ortadan kaldırıldığını, ihalelerin belirli firmalara dağıtıldığını kaydeden Kaynar, “İhaleyi alan firmadan daha düşük teklif veren firmalar olmasına rağmen bu firmalar çeşitli sebeplerle ihale dışı bırakılmış” dedi. Kaynar, ihalelerde temel kıstas olan yaklaşık maliyet hesaplamasını da idarenin değil ihaleye giren şirketin hazırlayıp getirdiği bilgisini verdi. İhalenin verildiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 2019-2024 yılları arasında toplam bedeli KDV dahil 21 milyar 163 milyon TL olan 38 ihale aldığını ifade eden Kaynar, raporlara ve Sayıştay uyarılarına rağmen İETT’nin 2024 yılında da aynı firmayla çalışmaya devam ettiğini söyledi. Kaynar, “2024 yılında yapılan bakım onarım ihalelerinin yüzde 83,19’u Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ’ye, yüzde 16,30’u ise Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Belinay firmasına verilmiş” diye konuştu. CHP sıralarından tepki yükselince “İddianamede hani bir şey yoktu? Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar ‘İddianame boş’ diyor ama ben konuştuğumda bağırıyorlar. Ezber cümlelerle bu işi geçiştiremezsiniz” diye karşılık veren Kaynar, rüşvet iddialarıyla ilgili de “Savcılık ‘Aldım’ diyenin HTS kaydına bakmış, ‘Verdim’ diyenin HTS kaydına bakmış. Hepsinin sıfır metre mesafede, aynı mekanda oldukları tespit edilmiş” ifadelerini kullandı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise iddianamedeki HTS kayıtlarının iftira olduğunu savundu.


#İBB
#İETT
#şirket
#ihale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam Memiş 2026 altın fiyatları için net rakamı verdi! 2026 yılında yltının seyri ne yönde olacak? Uzman tahminleriyle yeni yılda altın fiyatları