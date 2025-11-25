Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda alacağı olası faiz kararı hakkında güvercin açıklamalar geldi. Waller, dün yaptığı açıklamada işgücü piyasasının aralıkta çeyrek puanlık indirim için yeterince zayıf olduğunu, ancak sonraki adımların hükümet kapanması nedeniyle ertelenen verilerle şekilleneceğini ifade etti.

Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD perakende satışları, işsizlik başvuruları ve üretici fiyatları verileri bu hafta açıklanacak. Dolar endeksi geçen haftaki altı aylık zirvesine yakın seyrini korurken, bu durum altının yükselişini sınırladı.