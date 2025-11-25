Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatları bir haftanın zirvesini gördü. 4155,83 dolara kadar yükselerek bir haftanın zirvesini gören ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 artışla ons başına 4.143 dolardan işlem görüyor. Dev bankadan yeni altın tahmini geldi. Peki Altın ne olur, altın fiyatları yükselir mi düşer mi, tahminler ne yönde? İşte 25 Kasım gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları.
Altın fiyatları, Fed'in Yönetim Kurulu üyelerinden gelen faiz indirimi hakkındaki güvercin açıklamalarının ardından haftanın ikinci gününe yukarı yönlü başladı. Günün erken saatlerinde ons altın 4 bin 143 dolar seviyesinde seyrediyor. İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 5.651 TL
Satış: 5.652 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.042 TL
Satış: 9.241 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 18.032,85 TL
Satış: 18.488,08 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.170 TL
Satış: 36.853 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.866 TL
Satış: 38.137 TL
Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda alacağı olası faiz kararı hakkında güvercin açıklamalar geldi. Waller, dün yaptığı açıklamada işgücü piyasasının aralıkta çeyrek puanlık indirim için yeterince zayıf olduğunu, ancak sonraki adımların hükümet kapanması nedeniyle ertelenen verilerle şekilleneceğini ifade etti.
Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD perakende satışları, işsizlik başvuruları ve üretici fiyatları verileri bu hafta açıklanacak. Dolar endeksi geçen haftaki altı aylık zirvesine yakın seyrini korurken, bu durum altının yükselişini sınırladı.
Altın ne olur, altın fiyatları yükselir mi düşer mi, tahminler ne yönde?
Öte yandan ABD'li finans devi Bank of America'da (BofA) 2026 yılı altın tahminini açıkladı. Reliance Securities kıdemli araştırma analisti Jigar Trivedi, teknik analizlere göre altın, yükselen trend çizgisi üzerinde tutunmaya çalışıyor. 4.022 dolardan gelen tepki, 3.988 dolardan başlayan önceki yükselişe kıyasla daha zayıf görünürken, 4.101 dolar direncinin aşılması halinde 3.998 dolardan başlayan trendin 4.170-4.243 aralığına uzayabileceği belirtildi.
Bank of America (BofA), altının 2025 boyunca rekor seviyelere yükselmesini sağlayan makroekonomik koşulların 2026’da da güçlü biçimde devam edeceğini belirterek fiyatların yeni zirvelere çıkabileceğini açıkladı. BofA, "Önümüzdeki Yıl" raporunda, altının teknik olarak "aşırı alım" bölgesinde olmasına rağmen hala "yetersiz yatırım" gördüğü, bu kombinasyonun yüksek değerlemelere rağmen piyasayı desteklediği ifade edildi.
Michael Widmer liderliğindeki BofA stratejistleri,ABD’nin alışılmışın dışında ekonomik politikalarının altını yukarı taşıyan başlıca faktörler arasında yer aldığını vurguladılar. Bu koşullar sürdüğü sürece, altının 2026’da ons başına 5 bin dolara ulaşabileceği öngördüler. Banka, altının 2026’da ortalama 4 bin 538 dolar/ons seviyesinde seyredeceğini tahmin ediyor.