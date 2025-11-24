Yeni Şafak
11. yargı paketinde son durum: Ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girer? Şartları ne olacak?

14:1624/11/2025, Pazartesi
Ehliyet affı ile ilgili gelişmeler, trafik cezası ya da farklı ihlaller nedeniyle sürücü belgeleri alınan binlerce vatandaşın gündeminde. Sosyal medyada yeniden gündeme taşınan ehliyet affı düzenlemesi için gözler Meclis ve İçişleri Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. 11. yargı paketinin gündeme gelmesi ile ehliyet affı ile ilgili son gelişmeler de takip ediliyor. Peki ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girer? Şartları ne olacak? İşte tüm detaylar...

Ehliyetlerine geçtiğimiz yıllarda çeşitli sebeplerden ötürü el konulan sürücüler, ehliyet affıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediliyor. 100 ceza puanının doldurulması,ölüme sebebiyet veren trafik kazalarına karışılması, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak gibi sebeplere ehliyetlere 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve süresiz el konulabiliyor.

EHLİYET AFFI 2025 GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dönemde gündemde olan “Ehliyet affı” ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak 2023 yılında 2.5 milyon sürücünün ceza puanları silinmiş ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyet sürücülere iade edilmişti.



EHLİYET AFFINDA BEKLENTİ VE TALEPLER

Özellikle lojistik sektöründeki şoför açığı ve sürücü mağduriyetleri gerekçe gösterilirken, birçok kişi eski ehliyetini geri alma umuduyla düzenleme bekliyor. Bazı siyasetçiler ve vatandaşlar, ölümlü kazaya karışmamış, ağır kusurlu suçu olmayan sürücülerin bu tür bir aftan yararlanmasını talep ediyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR


İçişleri Bakanı, ehliyet affının gündemlerinde olmadığını belirtmiş durumda. Buna göre şu anda böyle bir yasanın Meclis’te resmi olarak ele alındığına dair somut bir adım yok. Dolayısıyla beklentiler, meclis kulislerinden gelen iddialara ve kamuoyu baskısına bağlı olarak sürüyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Eğer ileride bir düzenleme yapılırsa, ceza puanı dolması nedeniyle ehliyeti iptal edilenler ya da geçici süreyle el konulanlar gibi sürücüler muhtemel kapsamda yer alabilir. Ancak ağır suç işleyenler, tekrarlayan ihlaller yapanlar ve ölümlü kazaya karışan sürücüler büyük olasılıkla düzenlemenin dışında bırakılacak.

EHLİYET AFFI HANGİ ŞARTLARDA GELEBİLİR?

Geçmiş af düzenlemeleri örnek alındığında, yeni bir düzenleme çıkması durumunda bazı şartların getirilmesi muhtemel. Bu şartlardan bazıları şunlar olabilir:

Ağır ihlallerin kapsam dışında bırakılması (alkol, uyuşturucu kullanımı gibi)

Psikoteknik değerlendirme ve trafik eğitimi zorunluluğu

Belirli bir süre gözetim altında araç kullanma yükümlülüğü

Yeniden sınav şartı





TRAFİK CEZALARINA YENİ DÜZENLEME

Geçtiğimiz yıl sürücü hatalarından kaynaklı gerçekleşen trafik kazalarında 5 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybetti.

TBMM’de trafik cezalarına ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Kanun teklifinde aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme, dönüş kurallarına uymama gibi kuralları ihlal edenlere yönelik idari para cezalarının yükseltilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.


