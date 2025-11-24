Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Binlerce öğrenci konuyla ilgili merak ettikleri soruları araştırmaya devam ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi oys.ataaof.edu.tr cevap anahtarı görüntüleme ekranı 2025.

ATA AÖF güz dönemi vize sınavı oturumları 22-23 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. İki oturuma katılım sağlayan öğrenciler, sınavın ardından ATA AÖF soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ara sınavlar puan ortalamasına katkısı yüzde 30 katkı sağlarken, dönem sonu sınavı ise yüzde 70 etkilediği bilinmektedir. Peki, "ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ATA AÖF vize sınavı oturumları 22-23 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından 'ATA AÖF cevap anahtarı kitapçığı' öğrencilerin erişimine açılacak. AÖF sorular ve cevap anahtarı Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden görüntülenebilecek. ATA AÖF SORULAR VE CEVAP ANAHTARI EKRANI



ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.