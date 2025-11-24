AÖF ders geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.