Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak güz dönemi vize sınavlarına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Sınav tarihleri yaklaştıkça öğrenciler, “AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” ve “Sınav yerleri ne zaman belli olacak?” sorularının yanıtını merakla bekliyor.
AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi, AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihlerini henüz duyurmadı. Bir önceki sınavın giriş belgeleri 8 gün önce ilan edilmişti. Bu sebeple gözler 27 Kasım'da olacak. Sınav yerleri belli olduğunda öğrenciler belgelerine AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden ulaşabilecek.
Sınav yerleri belli olduğunda belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
AÖF ders geçme notu kaç?
Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.
AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanır?
AÖF ara sınavlarında ders geçme notu 35 olduğundan ders geçme notunun en düşük 35 olması gerekiyor.
Örneğin vize sınavından 50 puan alan öğrencinin dönem sonu ortalamasına vize not etkisi 15 olurken Final sınavından 40 alan öğrencinin dönem sonu ortalamasına etkisi 28 olacak. 28+15 ile beraber 43 puana ulaşan öğrenci dersi başarıyla tamamlayacak.
AÖF harf notları ve anlamları
84 – 100 AA 4,00 Geçti,
77 – 83 AB 3,70 Geçti,
71 – 76 BA 3,30 Geçti,
66 – 70 BB 3,00 Geçti,
61 – 65 BC 2,70 Geçti,
56 – 60 CB 2,30 Geçti,
50 – 55 CC 2,00 Geçti,
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı),
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı),
35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı),
0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı.