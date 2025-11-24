Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha! Bugün hangi maçlar var? sorusu sabahın ekran karşısına geçip bugünün karşılaşmalarını izleyecen futbol meraklılarının gündeminde. Trendyol Süper Lig’de bugün de heyecan dorukta. Trabzonspor, deplasmanda Rams Başakşehir’e konuk oluyor. İngiltere Premier Lig’de Manchester Utd - Everton üç puan için mücadele edecek. AFC Şampiyonlar Ligi’nde en çekişmeli maç Al Ahli - Al Sharjah arasında yaşanacak. İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Kasım Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

2 /8 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 16:30 Avusturya - İtalya FiFA U17 Dünya Kupası Yarı Final Plus FIFA 16:45 Nasaf Qarshi - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

3 /8 19:00 Portekiz - Brezilya FiFA U17 Dünya Kupası Yarı Final Plus FIFA 19:00 Al Ahli Dubai - Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

4 /8 19:00 Al Duhail - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 20:00 Konyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

5 /8 20:00 Rams Başakşehir - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Serik Bld. - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:30 Torino - Como İtalya Serie A S Sport 2

6 /8 21:15 Al Ahli - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 22:30 Real Sociedad B - Valladolid İspanya La Liga 2 S Sport Plus

7 /8 22:45 Sassuolo - Pisa İtalya Serie A S Sport 2 22:45 Reims - Montpellier Fransa Ligue 2 Bein Sports 4