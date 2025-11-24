Galatasaray Union Saint-Gilloise ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda mı? GS Union Gilloise maçı yayın bilgileri

Evinde 33 maçlık yenilmezlik serisi





Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine mağlup olmuyor. RAMS Park’ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.