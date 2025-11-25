Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasında başvurular devam ediyor. e Devlet başvuruları 18, bankalar üzerinden yapılan başvurular da 19 Aralık’ta sona erecek. Başvuru ücreti ise 5 bin TL olarak ilgili bankalara yatırılmakta. TOKİ başvurusu sonrası tahsilat bekleniyor uyarısı alan vatandaşlar 'Tahsil bekleniyor anlamı nedir? 500 bin sosyal konut TOKİ tahsil edildi ne demek?' mesajının anlamını merak ediyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi başvuruları devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. e-Devlet ya da banka üzerinden işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, dekontlarını almalarına rağmen başvurunun onaylanmaması nedeniyle endişe yaşıyor.
TOKİ TAHSİLAT BEKLENİYOR NE DEMEK?
TOKİ başvurunuzda "Tahsilat bekleniyor" ifadesi bulunuyorsa henüz başvuru ücretini yatırmadığınız veya banka/TOKİ sistem entegrasyonunun henüz gerçekleşmediği anlamına gelmektedir. Bu durumda başvuru ücretini yatırdıktan sonra bir süre beklemeniz gerekmektedir. Kısa süre içerisinde "Tahsilat bekleniyor" ifadesinin değiştiğini göreceksiniz.
TOKİ 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?
Kura süreci tamamlandıktan sonra başvuru ücretlerinin iadesi için işlemler başlatılmaktadır. Kura çekiminin ardından TOKİ ile anlaşmalı bankalar, iade edilecek başvuru sahiplerine dair kesin listeleri oluşturur. Genellikle kuranın bitimini izleyen 5 iş günü ile 1 hafta içinde iade süreci aktif hâle gelir.
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? SOSYAL KONUT TESLİM TARİHLERİ
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.