ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları başladı: İşte aranan şartlar ve açık pozisyonlar

ÖSYM, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Başvurular, 24 Kasım–8 Aralık 2025 tarihleri arasında yalnızca dijital ortamdan, Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.





ÖSYM’den bilişim personeli alımı: 14 kadro için ilan yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 375 sayılı KHK Ek 6 kapsamında 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. İlanda, yazılım geliştirmeden siber güvenliğe, iş zekâsından ağ güvenliğine kadar farklı uzmanlık alanlarında kadrolar açıldığı belirtildi. Alımlar, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacak.





Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

İlanda yer alan toplam 14 kadro şöyle sıralanıyor:

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) – 1 kişi (3 kat ücret tavanına kadar)

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) – 2 kişi (3 kat)

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) – 3 kişi (2 kat)

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) – 2 kişi (2 kat)

İş Analisti – 1 kişi (2 kat)

Yazılım Test Uzmanı – 1 kişi (2 kat)

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı – 1 kişi (3 kat)

Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı – 1 kişi (2 kat)

Kıdemli İş Zekâsı Uzmanı – 1 kişi (3 kat)

İş Zekâsı Uzmanı – 1 kişi (2 kat)

Her pozisyon için yazılım geliştirme, veritabanı, test, iş zekâsı, siber güvenlik ve ağ yönetimi alanlarında ayrıntılı tecrübe ve teknik yeterlilik şartları aranıyor. Özellikle .Net ve Java teknolojileri, Power BI ve SQL tabanlı iş zekâsı araçları, penetrasyon testi ve SIEM yönetimi, LAN/WAN/VPN, güvenlik duvarları ve IDS/IPS konularında bilgi sahibi adaylara öncelik tanınacak.





Genel başvuru şartları: Kimler başvurabilecek?

İlana göre adaylarda aranan genel şartlardan bazıları şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri mühendisliği veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

Diğer bazı mühendislik, fen-edebiyat, eğitim bilimleri, istatistik, matematik, fizik gibi bölümlerden mezun adaylar; yalnızca ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlara başvurabilecek.





Bilişim personeli olarak en az:

3 yıl (2 kat ücret tavanına kadar olan pozisyonlar için)

5 yıl (3 kat ücret tavanına kadar olan pozisyonlar için) mesleki tecrübe

Bilgisayar çevre birimleri, ağ yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak

Analitik düşünme, problem çözme, ekip çalışması ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek

Programlama dili bilgisi; transkript, resmi yazı, iş yeri yazısı veya eğitim sertifikalarıyla belgelenebilecek.





Başvuru için istenen belgeler

Adaylardan başvuru sürecinde sistem üzerinden şu bilgiler ve belgeler talep edilecek:

Kimlik, fotoğraf, adres, lisans mezuniyet bilgisi

Varsa 2024-KPSS Lisans (KPSSP3) puanı

KPSSP3 puanı olmayanların puanı 70 olarak değerlendirilecek

Varsa İngilizce YDS veya eşdeğer yabancı dil sınav puanı

Yabancı dil puanı olmayanların puanı 0 kabul edilecek

Askerlik durum bilgisi ve adli sicil kaydı

Detaylı özgeçmiş (CV)

e-Devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü

Bilişim personeli olarak çalışılan süreleri gösteren belgeler

En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belge

Pozisyona göre istenen sertifikalar

Yurt dışı mezunları için YÖK denklik belgesi

Tecrübe hesaplanırken yalnızca lisans mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınacak.





Sözlü sınav ne zaman ve nasıl yapılacak?

Giriş sınavı, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek. Sınav yeri: ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:4D, Bilkent / Çankaya / ANKARA Sınav aynı gün tamamlanmazsa takip eden günlerde devam edecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav günü ve saati, Kariyer Kapısı sistemi üzerinden duyurulacak; ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.





Sınav değerlendirmesi: KPSS ve yabancı dil puanı etkili olacak

Başvurular incelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasında:

KPSSP3 puanının %70’i

Yabancı dil puanının %30’u esas alınarak bir sıralama yapılacak. Bu sıralama sonucunda, her pozisyon için kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday bulunması durumunda, bu adayların tamamı sınava alınacak. Sözlü sınavda, başvurulan pozisyonun teknik ve özel şartlarıyla ilgili hem teorik hem de bilgisayar başında uygulamalı sorular yöneltilebilecek. Sınav sonuçları, yalnızca https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden ilan edilecek.





Sözleşme ücreti nasıl belirlenecek?

Sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için ödenecek brüt ücret; 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre istihdam edilen personel için belirlenen sözleşme ücreti tavanının, ilanda belirtilen:

2 katına kadar

3 katına kadar çarpımı sonucunda hesaplanacak. Ancak kurum, ihtiyaç ve bütçe durumuna göre tavanın altında sözleşme yapma yetkisine de sahip.





Yanlış beyana ağır yaptırım