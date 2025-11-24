Yeni Şafak
Motorine zam sonrası indirim beklentisi güçlendi: Motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek? İşte 24 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum

20:5124/11/2025, Pazartesi
Brent petroldeki dalgalanmalar ve küresel piyasalarda artan barış beklentileri sonrası motorin tarafında beklenen indirim için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe gelen zamların ardından bu kez pompaya yansıması beklenen önemli bir düşüş konuşuluyor. Enerji piyasası kaynakları, 25 Kasım itibarıyla motorin fiyatlarında ciddi bir geri çekilmenin gündemde olduğunu belirtirken; olası indirimin hem sürücüleri hem de aylık enflasyon verilerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Türkiye’nin birçok şehrinde akaryakıt fiyatlarının sık değiştiği bir dönemde, motorine yönelik indirim adımı piyasada merakla takip ediliyor. Peki motorin indirimi ne zaman gelecek ve ne kadar olacak? İşte Akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve beklenen motorin indirimi detayları...

Brent petrolün gerilemesi sonrası akaryakıtta indirim beklentisi güçlendi. Motorin fiyatına 25 Kasım Salı günü itibarıyla indirim geliyor.


Petrol piyasasında Ukrayna’da olası barış ihtimalinin güçlenmesi ve ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımlarının gevşeyebileceği yönündeki değerlendirmeler, fiyatlarda yatay bir seyre neden oldu. Brent petroldeki dalgalanma motorin fiyatlarına da yansıyor.


22 Kasım Cuma günü gelen 1 lira 85 kuruşluk zammın ardından gözler bu kez indirim haberine çevrilmiş durumda.

Motorine ne kadar indirim geliyor?

Edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 25 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 44 kuruş indirim yapılması bekleniyor.


20 Kasım’da gelen 1,78 TL zam sonrası motorin fiyatı 60 TL seviyesine yükselmişti. Bu nedenle beklenen indirim pompaya yansıdığında motorin fiyatları yeniden gerileyecek.

Akaryakıttaki indirim enflasyonu da etkiliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, aylık enflasyon verilerini de aşağı çekiyor. Ekonomistler, Kasım ayında beklenen indirimlerin enflasyon tarafında olumlu etki yapacağını belirtiyor.


Güncel akaryakıt fiyatları (24 Kasım 2025)

İstanbul - Anadolu Yakası

Benzin: 54,29 TL

Motorin: 59,05 TL

LPG: 27,24 TL

İstanbul - Avrupa Yakası

Benzin: 54,45 TL

Motorin: 59,18 TL

LPG: 28,23 TL


Ankara

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 60,21 TL

LPG: 28,14 TL

İzmir

Benzin: 55,64 TL

Motorin: 60,51 TL

LPG: 27,93 TL

